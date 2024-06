Dalić otkrio koje države smatra favoritima za prvaka pa naveo adute kojima ih možemo poraziti

Izbornik Zlatko Dalić (57) prvi je hrvatski nacionalni trener koji s vatrenima ide na četvrto veliko natjecanje, a već peti put u posljednjih sedam godina susrest će se s reprezentacijom Španjolske, osmoplasiranoj na Fifinoj ljestvici (Hrvatska je deseta, nap.a.). Pitali smo izbornika osjeća li se već kao rutiner Eura i je li zbog toga pritisak manji nego, primjerice, uoči prvoga natjecanja.

– Sigurno mi je lakše, osjećaš se kao iskusan izbornik, jer bio si na Svjetskom prvenstvu još 2018. godine, i ne vidiš baš puno izbornika koji se toliko ponavljaju, odnosno koji su još na funkcijama. Tu je Southgate, tu je Deschamps, tu je i Martinez koji je promijenio reprezentaciju – dakle sve vrhunski treneri. I biti u njihovu društvu već gotovo sedam godina, onda shvatiš koliko si napravio. I da te svuda s respektom dočekuju – kaže Dalić i nastavlja:

– Pritiska ima naravno, uvijek, ali onoga pozitivnoga pritiska koji mi sami sebi namećemo. Međutim, ja ne želim ući u neki pritisak euforije, ogromnih očekivanja i ambicija, jer sam svjestan da tu ima reprezentacija koje imaju veće pravo od nas nadati se najvišemu plasmanu. Engleska ima najjaču ligu svijeta, najskuplje igrače, tu su još Portugal, Francuska, Italija, Belgija, Nizozemska, Njemačka – strahopoštovanje! Mi naravno sebe poštujemo, vjerujemo u sebe, ali moramo u svemu tome biti objektivni, realni i ne smijemo upasti u euforiju velikih očekivanja i stvaranja pritiska. Niti to želim niti ću to dopustiti. Idemo polako stvarati svoju priču, ali bez toga pritiska. Ja ga jednostavno ne želim.

Koliki nam je problem predstavljala činjenica kako se reprezentacija za Euro kompletirala tek 4. lipnja, 11 dana uoči utakmice sa Španjolskom?

– Kada god bismo imali sve igrače na raspolaganju u razdoblju od dva tjedna, mi bismo se zaista dobro posložili. I uvijek je u našoj praksi prva utakmica nakon priprema – bilo kvalifikacijska bilo na turniru – nekako malo “šepala”. Jednostavno, treba nam malo više vremena da se posložimo, odnosno prešaltamo iz klupskih u reprezentativnu priču.

Velika je stvar za reprezentaciju da se oporavio Ivan Perišić, te da konkurira za nastupe. Zanemarimo li njegovu formu, sama njegova pojava u svlačionici ima veliku važnost za momčad?

– Puno nam znači Ivanova pojava, a fascinantno je sve ono što je on učinio da se vrati. A napravio je strašne stvari i sam sebe doveo u ovu situaciju da je opet u reprezentaciji. Teško bi se tko vratio na teren nakon šest mjeseci od takve ozljede, a on je to napravio. Naravno da Ivan nije u vrhunskoj formi u kojoj smo ga navikli gledati, ali sama njegova pojava znači nam jako puno.

Marcelo je bitan igrač

Ne zaboravimo kako Perišić ima 35 godina, što njegovu povratničkom pothvatu daje još veću dimenziju?

– Malo je takvih primjera, malo je takvih ljudi, ali zato je Hrvatska takva kakva jest u proteklih sedam godina. Pogotovo kada stariji igrači poput Modrića, Perišića, Vide, ranije Lovrena – daju svoj maksimum. A kada igrač u 36. godini učini toliki napor, podnese toliku žrtvu da dođe u reprezentaciju, onda je to za svaku pohvalu i primjer svima ostalima.

Bitan je igrač Marcelo Brozović, a on posljednju godinu igra u Saudijskoj Arabiji, čija kvalitete lige nije na razini talijanske.

– Vjerojatno nije, ipak je u Saudijskoj Arabiji lakši ritam i dosta toga je drukčije. Međutim, poznavajući Marcela i ono što on ima urođeno u sebi, on će u Njemačkoj sigurno biti na dobrome nivou. Marcelo je bitan igrač, važna karika, igrač koji povezuje redove, koji je u srcu momčadi i koji nam puno znači i u defenzivnom, i u ofenzivnom smislu, u organizaciji igre, uvijek istrči svojih 12-13 kilometara.

Kako ćemo riješiti problem središnjega napadača? Tri su kandidata, Petković, Budimir i Kramarić, a tko je od njih prva špica?

– Ovisit će o utakmici, o suparniku, kakvom ćemo taktikom igrati. Već dugi niz godina nemamo klasičnoga napadača koji kontinuirano zabija, nego imamo lažne devetke, igrače koje radije ulaze u igru po loptu. Stalno smo nešto kombinirali, bilo je dobro, i opet ćemo.

Zašto ste odlučili Gvardiola pretvoriti u lijevoga braniča?

– Gvardiol je u Manchester Cityju igrao na toj poziciji, na njoj se dobro osjeća, njegova energija, moć, snaga, njegova kvaliteta tu je neupitna. Joško je na toj poziciji upravo ono što bi nama trebalo, osobito protiv Španjolske, koja ima jako brzoga, probojnoga igrača na toj strani, Yamala. Tu moramo biti jako oprezni. Joško je svoje vatreno krštenje prošao na Euru 2021. godine, tamo je imao “izleta” koji svaki mladi igrač mora proći. On je sada sazrio i bit će nam od ogromne važnosti.

Sav fokus na reprezentaciji

Je li ovo Modrićevo oproštajno natjecanje?

– Previše je nagađanja i naklapanja oko toga, ne znam zašto se ljudi toliko time bave. Luka će sam odlučiti što i kako dalje. Pustite čovjeka da sam napravi što je najbolje za njega, a sve njegove odluke u životu bile su vrhunske. I što god Modrić odlučio, mi to moramo poštovati, i zahvaliti se na svemu što je napravio – igrao on dalje za reprezentaciju ili ne. Luka u 39. godini vodi Real Madrid, igrao je šesto finale Lige prvaka, to ne može baš svatko. To je odraz njegove kvalitete, karaktera, ozbiljnosti. Ne znam tko još u ozbiljnom nogometu može to što radi Luka.

Može još stariji Cristiano Ronaldo?

– Ronaldo igra u Saudijskoj Arabiji, a ne u Realu, najboljemu klubu u Europi trenutačno.

Izborniče, razmišljate li o vašoj karijeri dalje od posljednje utakmice na Euru?

– Ne razmišljam. Sav moj fokus je na reprezentaciji i ovome što će biti u Njemačkoj. Kad prođe Euro, kad sve skupa završi, kad se odmorim i sjednemo na miru, vidjet ću što i kako dalje – zaključio je Zlatko Dalić.

Naš izbornik već je vodio 18 utakmica na svjetskim i europskim prvenstvima, što mu daje odličan temelj za pripremu za nastupe u Njemačkoj. Španjolska je u proteklih sedam godina najveći Dalićev dužnik, s obzirom na bolne poraze na posljednjem Europskom prvenstvu i u Ligi nacija. Znajući s kakvim suparnikom ima posla, Dalić se u premijeri na Euru odlučio na sigurnu, već toliko prokušanu varijantu u kojoj je ključni faktor stabilnosti naše momčadi – iskustvo. Naime, početna postava Hrvatske protiv Španjolaca ima prosječnu dob od čak 28,5 godina.

Zlatko Dalić danas će u Berlinu, u rekordnoj posjeti hrvatskih navijača, po 85. put voditi hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a kapetan Luka Modrić ostvarit će 176. nastup za vatrene. Berlin je spreman za spektakl za pamćenje, ali ovo je tek prva, možda i najzahtjevnija stepenica, našega uspona.

