''Da je Modrić Talijan štovali bi ga kao Maradonu! A ovog vašeg igrača i danas volimo...'

Talijani u Rimu ovih dana uživaju u atletici, redaju se medalje, ponajviše zlatne. I dan prije kraja završetka Europskog prvenstva Italija uvjerljivo vodi na listi osvajača medalja. Imaju ih čak 17, dvostruko više od Francuza i Britanaca. Već do sada imaju osam zlatnih. Nogomet? To će doći sljedeće na red, no neki neće baš pratiti Europsko prvenstvo u Nemačkoj, gdje Italija brani zlato.

'Obožavam Bokšića'

– Ne pratim nogomet. Jednostavno me sport ne zanima. Moje područje zanimanja je muzika – rekao nam je simpatični mladić, zadužen za prijevoz od službenog hotela do stadiona, naravno za potrebe Europskog prvenstva u atletici.

Muzika, onda ste sigurno čuli za Baby Lasagnu?

– Nemam pojma tko je to – odgovara mi.

Pa drugoplasirani na nedavno održanoj Euroviziji, kažem.

– Ne pratim Euroviziju. Slušam neku drugu vrstu muzike.

Zato se u nogomet itekako dobro razumije Pietro, koji radi u jednoj od brojnih slastičarnica u Rimu.

– Radim u slastičarnici kako bih zaradio novac kojim sam si priuštio dolazak na utakmicu u Leipzig i to baš protiv Hrvatske. Bit će to nogometni spektakl. Hrvatska ima Modrića, to je vaša najjača snaga. Premda obožavam jednog drugog vašeg igrača – Alena Bokšića. O, kako je bio dobar – priča Pietro.

Naravno, navijač ste Lazija?

– Naravno. Žao mi je što Tudor odlazi, mislim da je napravio dobar posao u ovih nekoliko mjeseci koliko je bio na klupi "orlova". Ali, imamo "tešku" upravu, ne žele potrošiti ni centa više nego što treba. Mislim da ćemo s tom strategijom još dugo čekati novi naslov prvaka Italije. Bio sam klinac kada su osvojili posljednji Scudetto. Uh, bilo je to prije 24 godine.

Sigurno imate najdražeg igrača Lazija?

– Ciro Immobile.

Tko je popularniji u gradu – Lazio ili Roma?

– Ma kakvo pitanje, Lazio ima puno više navijača nego Roma – rekao je Pietro.

Ako nije tajna, koliko ste platiti ulaznicu za utakmicu Hrvatska – Italija?

– Samo 500 eura, nije tako strašno. Jedva čekam da budem dio atmosfere u Leipzigu. Vjerujem da će vaših navijača biti više, ali neće ni nas biti puno manje – zaključio je Pietro.

Samo tjedan dana prije početka Europskog nogometnog prvenstva ne primjećuje se euforija na ulicama. Na brojnim štandovima u okolici Vatikana nitko ne prodaje navijačke šalove, zastave, dresove...

– Ludilo će krenuti kada počnu utakmice, pogotovo kada Italija pobijedi u prvoj utakmici. Nisam siguran da ću na štandu prodavati išta vezano za nogomet. Bolje mi idu suveniri vezani za papu. Nogomet pratim samo kada igra reprezentacija. Već sam dogovorio da me tijekom utakmice na štandu mijenja bratić. On je obožavatelj tenisa pa ga nogomet ne zanima – rekao je Marco, koji već desetak godina ima štand odmah na ulazu u Vatikan.

Na Europskom prvenstvu u atletici radi jako puno volonterki. Paola i Sara zadužene su printanje rezultata, a vrlo dobro razumiju se i u nogomet.

– Paola navija za Romu, ja za Lazio. Kada je dan rimskog derbija, onda se ne družimo. Ovisno o tome tko pobijedi, tradicija je da ova druga sljedeći dan plati večeru – rekla je Sara.

I tko je više eura potrošio ove sezone?

– Ha, bilo je 1:1 u pobjedama. Roma je dobila u prvenstvu, mi u kupu, a jedan susret završio je bez pobjednika – rekla je Sara.

'Gvardiol bi došao besplatno'

Idete li na utakmice?

– Ne, mi smo navijačice iz fotelja – rekle su uglas.

Pratit ćete Europsko prvenstvo u nogometu?

– Naravno. Italija će opet doći do kraja, do finala.

VIDEO: Pedaliraju od Zagreba do Berlina kako bi vatrene podržali s tribina

Znate da je Italija u skupini s Hrvatskom?

– Znamo. Dobit ćemo s 1:0, a strijelac će biti Cristante – rekla je Paola.

Baš Cristante?

– Da, zato što je igrač moje Rome – ne da se Paola.

Koliko poznate hrvatske nogometaše?

– Svi pa i mi znamo za Modrića. Šteta što nikada nije zaigrao u Italiji, obožavali bi ga kao Maradonu u Napulju. Znamo i za onog zgodnog dečka, ako se zove Gvardiola? Ima takav?

– Ima, ima – odgovaram. I on će vama zabiti pogodak pa će biti 1:0 za nas – malo provociram djevojke.

– Ako je tako dobar, neka dođe u Lazio – kaže Sara, a Paola dodaje:

– Ma ne u Lazio, neka dođe u Romu.

Djevojke, dečko igra u Manchester Cityju, nekako sumnjam da bi htio u Italiju.

– Ma, kada shvati kako su ovdje lijepe djevojke, doći će besplatno – zaključile su Paola i Sara.