Kontroverzna izjava Modrićevog suigrača pred okršaj s Hrvatskom: 'Moramo ga iznervirati. osjetljiv je'

Tri dana ostala su do prvog dvoboja hrvatske nogometne reprezentacije na Euru u Njemačkoj. U subotu od 18 sati u Berlinu vatreni igraju protiv Španjolske u svojevrsnoj reprizi finala zadnje Lige nacija. Žestoku je najavu poslao Joselu, aktualni suigrač našeg kapetana Luke Modrića u madridskom Realu. Napadač španjolske reprezentacije dao je intervju za tamošnji OK Diario, a jedna njegova izjava zazvučala je baš kontroverzno.

- Je li moguće zaustaviti Luku Modrića? Pa, ako ga malo iznerviramo na terenu, možemo ga izbaciti iz igre jer je osjetljiv. Morat ćemo se ovaj tjedan dobro pripremiti za utakmicu. On je igrač koji radi razliku i morat ćemo biti vrlo oprezni s njim - kazao je Joselu uz dodatak:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Neću reći što mu govorimo kako bismo ga iziritirali, to su stvari koje su unutar naše svlačionice. Što se dogodi na terenu, tamo i ostaje.

Nismo sigurni znači li to da će španjolci igrati prljavo, ali lako je moguće da se baš to dogodi. Modrić mora biti oprezan.

- Luka je najbolji. On ima nevjerojatan duh i želju, unatoč njegovoj dobi. On je izniman suigrač. Tretirao me kao da sam dio njegove obitelji tijekom ove sezone i imam samo riječi zahvalnosti za njega. A kao igrač, tu nema riječi. On je jedan od najboljih veznih igrača na svijetu, ako ne i najbolji dugo godina. Vjerojatno je najvažniji igrač u reprezentaciji Hrvatske i morat ćemo pozorno paziti na njega. Hrvatska je vrlo jaka momčad. Pogledali smo njihovu utakmicu s Portugalom koja je pokazala da su jako dobro posložena momčad s vrlo jakom sredinom terena i mladim igračima u obrani. Oni su momčad s puno iskustva i tjelesno veoma jaki. Već su nam jako otežali posao u finalu Lige nacija. Dobro radimo kako bismo se pripremili za tu utakmicu koja je za nas odsad najvažnija – rekao je Joselu.

FOTO Otkrivene plaće izbornika! Dalić zarađuje golem iznos, no nije niti u prvih 10