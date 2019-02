Cro Cop: To je normalno, ali neki ljudi to ne shvaćaju

Na pitanje kako će nastaviti svoj nevjerojatan niz pobjeda, koji se sada popeo na čak devet, Mirko Filipović je novinarima u šali odgovorio: pa tako što ću pobijediti Roya Nelsona ove subote!

“Napravit ću sve što je potrebno! Ako treba meč ići do odluke, ići će. Ako vidim priliku za prekid, tako ću i učiniti”, dodao je legendarni Cro Cop, koji je bio jedna od šest zvijezda koje je Bellator u srijedu predstavio u New Yorku uoči svog dvostrukog vikenda (Bellator 215, Bellator 216), piše Fightsite.

Upitan je li pratio karijeru Roya Nelsona od 2011. godine kada su se prvi put borili i kada je izgubio prekidom, Filipović odgovara niječno, no naglašava da ga je proučavao u pripremnom razdoblju.

“Nisam pratio njegovu karijeru, ali sam proučio njegove mečeve u pripremama za ovaj dvoboj. Nisam vidio ništa previše impresivno, ali Nelson je uvijek jako tvrd protivnik. Težak je, dobar je grappler, ima dobru jiu-jitsu, ima dobra rušenja i može primiti puno udaraca. To mu je najveća prednost, može progutati koliko nitko drugi ne može. Ali ja sam u dobroj formi i ne brinem se previše”, siguran je 44-godišnji Filipović.

Prvi pokušaj njihovog revanša, koji se trebao održati u lipnju 2018. godine je propao radi Mirkove ozljede.

“Slomio sam ligamente koljena, na zadnjem treningu. Morao sam na operaciju i proveo sam čitavo ljeto u oporavku”, tumači američkim novinarima Hrvat.

Do kada se planira boriti?

“Ne znam. Vidim se samo kako se borim u subotu, a što će biti nakon toga, pojma nemam. Normalno je da ljudi najavljuju mirovinu i vraćaju se. To je normalno u ovom sportu, ali neki ljudi to ne shvaćaju. Naravno da ima neki rok trajanja, neki od nas su podignuli taj limit. Do 44, 45, 46… Sve ovisi kako naporno treniraš, koliko se paziš. Pušiš li, treniraš li svaki dan, tu je i genetika naravno. Ima mnogo faktora”, odgovara.

Na opasku novinara da je danas puno veći nego 2011. i pitanje je li nešto promijenio, Filipović objašnjava:

“Ne, nisam ništa promijenio, samo sam stariji. Metabolizam mi je sporiji. U Prideu sam se borio s najviše 102 ili 103 kilograma, sada imam 110.”

Za kraj je zaključio:

“Došao sam ga ovdje pobijediti. Na bilo koji način…”

>> Pogledajte gostovanje Cro Copa na Večernji TV-u