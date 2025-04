Cibona pobijedila natjecateljski golobrade Vrijednosnice s čak 110 koševa razlike

Košarkaši Cibone ostvarili su rekordnu prvenstvenu pobjedu. U trećem krugu Favbet Premijer lige nadjačali su Vrijednosnice Osijek s čak 110 koševa prednosti (148:38) no ta pobjeda nema ni približnu vrijednost kakvom se na prvi pogled čini.

Naime, Osječani su već drugu utakmicu zaredom igrali s kombiniranom juniorsko-kadetskom momčadi. Nakon što je predsjednik kluba, i glavni sponzor, Alexander Hrkač, iz protesta prema HKS-u, objavio da raspušta prvi sastavi momčad iz grada na Dravi, Vrijednosnice više nemaju natjecateljsku vrijednost jer igraju s juniorima.

Prvi su to, za nabijanje koš-razlike, iskoristili košarkaši Dinama (119:65) a onda su se s osječkom nejači poigravali i cibosi. Trener vukova Josip Sesar za ovaj sparing koristio je samo sedam igrača - u igru nije uvodio kapetana Radovčića te centre Vukovića i Ročaka pa su se neki njegovi mlađi igrači nazabijali. Tako je 23-godišnji Ivan Perasović upisao karijerni rekord u domaćem Prvenstvu (40 koševa) dok je 22-godišnji Luka Skorić je upisao triple-double (27 koševa, 13 skokova, 10 asistencija). Dvoznamenkasti broj asistencija imao je i 20-godišnji bek Vigo Bart (13 koševa, 12 asista) a još maloljetni Borna Katanović (u lipnju će tek napuniti 18) uknjižio je 26 koševa.

Maloljetne Osječane, među kojima je jedino Martinović imao dvoznamenkasti učinak (11 koševa) predvodio je trenerski dosadašnji kapetan prve momčadi Veljko Budimir koji je kazao:

- Naši igrači su djeca od 15 do 18 godina i dali su svoj maksimum. Nažalost, to je realnost. Nastavit ćemo igrati do kraja sezone u istom sastavu.

Kako mu je bilo nositi se s tjelesno znatno snažnijim suparnicima opisao je Riko Štebih:

- Jednostavno, suparnici su bili tjelesno snažniji. Mi smo gurali koliko smo mogli. Meni osobno najveći problem je bio guranje pod košem jer su oni puno teži i kod mene je brzo dolazilo do umora. Ali, uz par godina rada i iskustva, nadam se da ćemo ih stići pa i pobijediti.

Riječi utjehe za goste je, nakon karijernog ostvarenja, tražio Luka Skorić:

- Plan nam je bio da uđemo od početka maksimalno agresivno i odgovorno što smo i ostvarili. Čestitam dečkima iz Osijeka, stvarno su jako talentirani i želim im puno sreće u nastavku.

Cibonin trener Josip Sesar, nakon ovakva cirkusa od premijerligaške utakmice, tražio je riječi:

- Žao mi je što Osijek izgleda trenutačno ovako, ali valjda je to dio procesa.

One koji duže pamte ovo će možda podsjetiti na nešto što se dogodilo prije skoro 40 godina, u listopadu 1985., u maloj dvorani Doma sportova. U izvedbi igrača čije ime nosi dvorana u kojoj je igrana ova utakmica. Naime, tada je Cibona u prvoligaškoj utakmici bivše države, prvoj u toj sezoni, pobijedila Olimpiju s "plus 81" (158:77) a te okolnosti (Ljubljančani su isto igrali s kombiniranom juniorsko-kadetskom momčadi) iskoristio je Dražen Petrović za osobni rekord od 112 koševa. Do toga je došlo jer tadašnji direktor ljubljanskog prvoligaša Radovan Lorbek nije na vrijeme registrirao svoju prvu momčad.

- Dražen je tada pogazio riječ. Obećao je da će izaći iz igre nakon što obori rekord Radivoja Koraća od 74 postignuta koša no i nakon toga nastavio je zabijati. Prije te utakmice mi smo u šali pitali direktora Lorbeka što ćemo dobiti ako pobijedimo Cibonu a on je sav ozbiljan kazao da u tom slučaju svaki od nas može izabrati automobil po želji. Dakako, mi nismo imali baš nikakvih izgleda za takvo što - prisjetio se jednom zgodom kolega Igor Đurović, tada kadet zmajčeka.