Chelseaju prijeti potpuni krah, sponzori su počeli otkazivati ugovore!

Telekomunikacijska tvrtka Three zatražila je od nogometnog kluba Chelsea privremeni raskid međusobnog ugovora koji je vrijedan oko 40 milijuna engleskih funti.

- Zatražili smo od Chelseaja da privremeno prekine naše sponzorstvo nad klubom, uključujući uklanjanje ime našeg brenda s dresova te na samom stadionu i oko njega - oglasili su se iz kompanije Three, a sve uslijed odluke britanske vlade tijekom četvrtka.

Naime, britanska vlada je, kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu, objavila nove sankcije protiv sedam ruskih oligarha, među kojima je i Roman Abramovič, vlasnik prvoligaša Chelseaja čija je prodaja na čekanju.

Foto: Michael Steele/REUTERS FILE PHOTO: Soccer Football - Champions League Final - Manchester City v Chelsea - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - May 29, 2021 Chelsea's Cesar Azpilicueta celebrates with the trophy and owner Roman Abramovich after winning the Champions League Pool via REUTERS/Michael Steele/File Photo Photo: Michael Steele/REUTERS

- Ograničenja zamrzavanja imovine također se primjenjuju na sve subjekte u vlasništvu ili pod kontrolom Romana Abramoviča. To znači da nogometni klub Chelsea također podliježe zamrzavanju imovine pod financijskim sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva - navodi se u priopćenju vlade.

Odlazak kompanije Three očito je samo početak domino efekta kada je u pitanju aktualni pobjednik Lige prvaka i pobjednik klupskog SP-a. Istu reakciju, tj. odlazak od Chelseaja, najavio je i Hyundai.