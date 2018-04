Buffon: Real je bolji od nas, a zbog Ronalda ne spavam

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (32) prvi put u karijeri igrat će na Juventusovu stadionu u Torinu (Mateo Kovačić upoznao ga je u dresu Intera) u pohodu na svoj četvrti europski naslov, međutim i večeras će sve oči biti uprte u najboljega strijelca Lige prvaka Cristiana Ronalda.

Naime, Portugalac je bio strijelac u svih pet utakmica koje je do sada igrao protiv Juventusa (ukupno sedam pogodaka), a samo je Bayernu zabijao češće (devet puta). Dakle, djedica Buffon (40) Cristianova je stalna mušterija. Ukupno je Ronaldo u Ligi prvaka postigao čak 117 pogodaka, dok se njegov najveći konkurent Messi zaustavio na stotki.

– Beskrajno mu se divim. On je stalno sve bolji. Divim mu se zato što je osoba koja zna što želi i pragmatičan je. Pokazao je da je i inteligentan. Promijenio je poziciju, troši manje energije nego prije, ali je smrtonosan. Kada je pred golom, pravi je ubojica. To sam vidio samo kod Davida Trezegueta. Imao sam sreću da igram protiv Brazilca Ronalda, protiv Zlatana Ibrahimovića, no Cristiano Ronaldo skida rekord za rekordom i stalno me zadivljuje. Kad znam da ću se suočiti s Ronaldom, noćima ne spavam – kazao je kapetan Juventusa Buffon, kojega je Real Madrid izbušio u prošlosezonskom finalu Lige prvaka u Cardiffu (4:1).

Impresivna povijest

Kakva su Buffonova očekivanja od današnjeg sraza?

– To je utakmica do koje nam je jako stalo, ali znamo da nas čeka težak posao. Igramo protiv momčadi koja je jača od nas, povijest tako kaže, i koja ima izvanredne pojedince. Znamo da se igraju dvije utakmice i ne prolazi uvijek talentiranija momčad. Ako ih uspijemo nadmašiti u dvije utakmice, postići ćemo nešto veliko. No mi imamo problem; bolje funkcioniramo kad se igra samo jedna utakmica – naglasio je Buffon.

Po čemu je Real Madrid bolji od Juventusa?

– Prije sam mislio da je osvajanje Lige prvaka san koji je teško ostvariti. Možemo igrati protiv Reala, ali oni su kroz povijesti pokazali, kao i posljednjih godina, da imaju nešto posebno, drugačije od svih momčadi u Ligi prvaka. To je najbolja momčad na svijetu do sada. Osvojili su tri Lige prvaka u zadnje četiri godine. Real je broj jedan i to nitko ne može osporiti – naglasio je legendarni Buffon koji nikada nije osvojio Ligu prvaka, a u njoj ima 115 nastupa i čak nije među desetoricom s najviše nastupa u tom natjecanju. Cristiano Ronaldo treći je na toj listi sa 148 nastupa, drugi je Xavi Hernandez sa 151, a vodeći Iker Casillas sa 167.

Sudi Turčin Çakir

Današnji sraz bit će 20. međusobna utakmica Real Madrida i Juventusa, svih 20 odigramo je u Kupu/Ligi prvaka. Real je pobijedio devet puta, Juventus osam, uz dva remija. Češće su se u Kupu/Ligi prvaka sastajali jedino Bayern i Real, čak 24 puta.

Real Madrid je rekorder s 12 nastupa u polufinalu Kupa/Lige prvaka, dok je Juventus talijanski rekorder sa sedam polufinala Lige prvaka. Gledajući samo LP (nakon 1992.), više polufinala od Stare dame imaju samo Real Madrid (12), Barcelona (11) i Bayern (10).

Trener Reala Zidane prošloga je vikenda na gostovanju kod Las Palmasa odmarao Ronalda, Ramosa, Kroosa, Marcela. U redovima Juventusa suspendirani su Benatia i Pjanić, dok je Mandžukić ozlijeđen.

Juventus: Buffon – De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah – Khedira, Bentancur, Matuidi – Dybala, Higuain, Douglas Costa.

Real Madrid: Navas – Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo – Vazquez, Modrić, Casemiro, Kroos – Ronaldo, Benzema.

Prijenos je na Arenasportu u 20.45, a sudi Turčin Cuneyt Çakir.