Bayern osigurao polufinale Lige prvaka! Bavarci idu na Real Madrid

Nogometaši njemačkog velikana Bayerna izborili su plasman u polufinale Lige prvaka nakon što su u uzvratnom susretu četvrtfinala u Muchenu pobijedili Arsenal sa 1-0 nakon što je londonski susret završio 2-2. Pogodak odluke zabio je Joshua Kimmich u 63. minuti. Bayern će u polufinalu igrati protiv Real Madrida koji je nakon penala bio bolji od Manchester Cityja.

Bavarcima, koji su šest puta bili europski prvaci, to je prvo polufinale nakon 2020. kada su i osvojili svoju posljednju krunu. Arsenal je bolje startao, no prvu veliku priliku imao je Bayern u 23. minuti. Pucao je Mazraoui, ali su gostujući braniči blokirali siguran pogodak. Samo minutu kasnije i Laimer je pucao prema gostujućim vratima s više od 20 metara, ali je Raya bio spreman.

U 30. minuti vidjeli smo i prvu veću opasnost pred domaćim vratima. Odegaard je pucao sa 20-ak metara, ali je Neuer obranio. Dvije minute kasnije pucao je i Martinelli, ali njemački vratar još jednom bio siguran. Premda je Arsenal imao veći posjed, prvo poluvrijeme donijelo je "šahovsku" partiju bez previše velikih prilika.

Bayern se bolje postavio u nastavku i Bavarci su već u 47. minuti imali veliku priliku. Kimmich je ubacio u peterac, Goretzka je pucao i pogodio prečku. Lopta se odbila do Guerreira koji je pucao, ali je Raya je to skinuo uz pomoć stative. Posve zasluženo Bayern je poveo u 63. minuti. Guerreiro je ubacio u peterac, a Kimmich glavom pogodio za 1-0. U 72. minuti vidjeli smo novu gužvu u kaznenom prostoru Arsenala, međutim Saneov udarac je blokiran, a Saliba je panično izbacio loptu u korner. Do kraja susreta "Topnici" su jurili izjednačenje i produžetak, ali nisu uspjeli.

U drugom polufinalu igrat će Borussia Dortmund i Paris Saint-Germain. PSG je u prvom susretu kod kuće izgubio od Barcelone sa 2-3, no u uzvratu u Španjolskoj je porazio Barcu sa 4-1 te ukupnim rezultatom 6-4 izborio polufinale. U drugom susretu Borussija je u Dortmundu porazila Atletico Madrid sa 4-2 nadoknadivši 1-2 poraz iz prve utakmice. Parižani su posljednji put igrali u polufinalu 2021. dok će Borussiji to biti prvo polufinale nakon 2013.

