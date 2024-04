VIDEO Luka Modrić 'izdao' Matea Kovačića, vatreni nije bio svjestan što mu rade iza leđa

Polufinale ovogodišnje Lige prvaka igrat će Bayern i Real Madrid, te Borussia Dortmund i PSG. Nakon 3:3 remija u prvoj utakmici u Madridu, Real je, nakon boljeg izvođenja jedanesteraca, slavio u sinoćnjem uzvratu na Etihadu protiv Manchester Cityja. Stroj Pepa Guardiole dugo je lomio kraljevsku momčad, nakon što je lovio zaostatak, no nije mu to uspjelo. Real Madrid igrat će u svom 17. polufinalu elitnog natjecanja. Osnovni dio utakmice završio je 1:1, a španjolska momčad slavila je s ukupnih 4:3...

Luka Modrić u igru je ušao u 79. minuti i promašio prvi jedanaesterac za svoju momčad. A s bijele točke nije bio uspješan ni Mateo Kovačić, koji je odigrao zadnjih desetak minuta utakmice. Odličnu utakmicu u dresu Cityja odigrao je Joško Gvardiol. Naš je branič igrao cijeli susret.

Junak prolaska Reala bio je vratar Lunin koji je obranio dva jedanaesterca, od kojih je jedan Kovačiću. Nakon utakmice je rekao da mu je "Luka Modrić pomogao savjetima" i da je "znao kamo će Kovačić uputiti udarac".

A video s terena otkriva da je Luninu pomogao i Rüdiger koji je bio zagrljen s Modrićem. Branič Reala pokazao je svom vrataru u koju će Kovačić stranu pucati što se pokazalo točnim. Modrić ga je nakon toga prijateljski udario po ramenu. Rüdiger dobro poznaje Kovačić budući da je s njim igrao u Chelseaju. Video pogledajte OVDJE.

Inače, Real je pobjeđivao u zadnjih šest utakmica u kojima su igrali produžetke u Ligi prvaka. Također, Real je slavio u zadnja tri raspucavanja s bijele točke u ovom natjecanju.

Bio je to sraz dviju nogometnih filozofija. One Guardioline u kojoj je važno čuvati loptu i igrati brzo na kratkom prostoru, dok je Carlo Ancelotti od svoje momčadi tražio što okomitiju igru u kojoj je ideja bila široko razvući protivnika kako bi do izražaja došao njihov ritam. Ta Ancelottijeva ideja igre zapravo je funkcionirala nešto malo više od sat vremena na Etihadu.

Imali su prednost od 1:0, a momčad Pepa Guardiole nikako nije uspijevala pronaći dobitnu kombinaciju u zadnjoj trećini. I onda se Real previše povukao, a jasno je bilo da ‘autobus’ ispred njihova šesnaesterca ipak neće izdržati. Jasno je to bilo desetak minuta prije nego su primili pogodak kojeg je u 76. minuti postigao Kevin De Bruyne.

I ta inicijativa Manchester Cityja trajala je do kraja utakmice, odnosno većinu produžetaka, no na kraju je sve otišlo na Realovu stranu.

Carlo Ancelotti tako je dosegao svoj 11. polufinale Lige prvaka. Sinoć mu je bilo puno lakše jer je kao trener Chelseaja, Evertona i Real Madrida, do sinoć izgubio svih šest gostujućih utakmica protiv Manchester Cityja, uz ukupnu razliku pogodaka 5:18. Za Engleze je osjećaj gorčine još veći jer je Manchester City slavio u zadnja četiri susreta na Etihadu protiv Reala.

Cityju je prvi pogodak zabio Rodrygo u 12. minuti. To mu je bio četvrti pogodak protiv ove engleske momčadi u nokaut fazi Lige prvaka. Identičan učinak ima još samo Karim Benzema.