Britanci o ispadanju Hrvatske: 'Ne može vam ne biti žao Modrića. Možda ga više nikada nećemo gledati'

Nakon završetka grupne faze europskog prvenstva na kojemu hrvatska reprezentacija u skupini B sa Španjolskom, Italijom i Albanijom završila na trećem mjestu, britanski Guardian objavio je svoju analizu reprezentacija koje su ispale, te što se desilo. Evo što su napisali za vatrene.

"Možda je ovo bio jedan turnir previše za zlatnu generaciju Zlatka Dalića, no lako je biti general poslije bitke. Njen kraj stigao je u 98. minuti protiv Italije, kada su primili gol za izjednačenje. Tako su ispustili i dva boda protiv Albanije. No možda je to ono što vam se dogodi kad vam vezni red zajedno ima 99 godina, koliko je imao protiv Albanije", napisao je Guardian i dodao:

"Dalić se na kraju žalio na osam minuta sudačke nadoknade protiv Italije, a bilo je nemoguće da vam ne bude žao Luke Modrića koji je samo nemoćno gledao kako se ta drama odvija, s obzirom na to da je bio zamijenjen. Moguće je da ga više nikad nećemo vidjeti na velikom natjecanju."

Hrvatske reprezentativce sada čeka odmor. Sudbina izbornika Zlatka Dalića se već zna, on ostaje izbornik, a neki bi se reprezentativci mogli oprostiti od reprezentacije.

