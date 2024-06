Kalinić spremio još jednu bombu: Ivan Rakitić je blizu prelaska u Hajduk?

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić navodno je sve bliže prelasku u Hajduk. Informacija je to koju je u četvrtak prenijelo više domaćih portala, koji navode da se 36-godišnjak želi vratiti u Europu iz Saudijske Arabije, gdje sada igra, i da bi već ovo ljeto mogao odjenuti bijeli dres.

Navodno je najveća prepreka u finaliziranju dogovora ugovor koji Rakitić ima sa Al Shababom. Naime, prekaljeni veteran stigao je u Saudijsku Arabiju u siječnju ove godine, a ondje mu plaćaju nevjerojatnih 15 milijuna eura po sezoni. Ugovor mu traje do ljeta 2025. godine i vjerojatno je najveći problem sportskog direktora Hajduka Nikole Kalinića kako izvući Rakitića iz bogatog arapskog kluba.

Nedavno su, inače, novinari pitali Rakitića o njegovu mogućem prelasku u Hajduk, a on tada nije zatvorio vrata splitskom klubu. "Ha, ha... Ako me budu zvali, onda ću sjesti s kumom, ispeći dobar roštilj i razgovarati o tome. Porazgovarat ćemo i vidjeti što i kako", kazao je Rakitić, čiji je kum Marko Bralić - Keto, veliki navijač splitskog Hajduka.

Podsjetimo, vrlo je zabavno pratiti ljetni prijelazni rok ako ste navijači Hajduka. Naime, ranije je turski Fotospor pisao da legendarni napadač Edin Džeko želi otići iz Fenerbahčea, a trener Jose Mourinho ga želi pustiti jer kod sebe u rosteru ne bi htio imati igrače koji nisu sigurni da žele ostati. Najveći dobitnik te situacije mogao bi biti upravo Hajduk, koji Džeku želi vidjeti u svojim redovima, a napadaču je Poljud itekako primamljiv zbog blizine domovini, ali i činjenice da ga mnoge stvari vezuju za Dalmaciju, posebice Dubrovnik, gdje je "kao kod kuće".

Jasno, to da je Džeko sada na korak do Poljuda, treba uzeti s dozom rezerve, jer ako itko zna pogriješiti, to su onda turski mediji. No, zna se da ga u klubu žele i trener Gennaro Gattuso i sportski direktor Nikola Kalinić. Džeko je prošle sezone u 46 nastupa za Fenerbahče zabio 25 golova, a, nema dvojbe, njegov bi dolazak u Hajduk opet izazvao euforiju nalik na onu kakvu je prošle zime izazvao dolazak Ivana Perišića i Josipa Brekala. Kakva bi atmosfera zavladala kada bi stigli i Rakitić i Džeko, tešto je i naslutiti.

