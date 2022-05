Bočkaj: Emotivac sam i želim prvi trofej, a poslije pobjede nije bilo nikakve fešte

Veliki, ogroman korak ka novom naslovu prvaka napravio je Dinamo, u vjerojatno odlučujućoj utakmici za naslov prvaka slavio je s 3:0 protiv izravnog konkurenta Osijeka i tako Bjeličinu momčad izbacio iz utrke za naslov. A plavi su sebe, nakon te sjajne partije, doveli u poziciju da u nedjelju osiguraju taj naslov, pobjedom u Šibeniku sve bi bilo gotovo i prije posljednjeg kola kad im u Maksimir dolazi Hajduk.

Dinamo je protiv Osijeka odigrao bez slabog mjesta u svojim redovima, visoku ocjenu zaslužio je i Petar Bočkaj, igrač koji je upravo iz Osijeka došao u Dinamo, u nedjelju je asistirao za pogodak.

Kako se bilo probuditi nakon velike pobjede nad Osijekom, je li bilo fešte poslije?

– Lijepo se bilo probuditi nakon te utakmice. No, nije bilo nikakve fešte poslije utakmice, samo veselje s navijačima i u svlačionici. Nismo ništa slavili jer znamo da naš posao još nije gotov – kaže nam dobro raspoloženi Pero Bočkaj.

Dinamo je odigrao odličnu utakmicu, otkud takva promjena u odnosu na ono što ste igrali protiv Lokomotive?

– Mi smo uvijek na maksimalnoj razini, nekad to ispadne ovako dominantno kao protiv Osijeka, ali nekad ne bude baš kako smo zamislili, mislim da jednostavno lokose moramo zaboraviti kao što i jesmo i da do kraja prvenstva ostanemo na tragu ove igre protiv Osijeka.

Što je to Čačić promijenio svojim dolaskom, što je napravio nakon Lokomotive?

– Nije puno promijenio, a i nije dugo s nama da bi puno toga mogao mijenjati. No, donio je iskustvo, a momčadi mirnoću te pozitivan impuls. Nije ni nakon Lokomotive bilo ništa drukčije, ponovio je da zna našu kvalitetu, vjerovao je da ćemo reagirati na najbolji način. I mi smo bili svjesni loše utakmice i znali smo da možemo puno bolje i to smo pokazali – kaže Bočkaj.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 03.04.2022., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 29. kolo, GNK Dinamo - NK Hrvatski Dragovoljac. Petar Bockaj, Martin Baturina, Mahir Emreli Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Rekao je Čačić da je dosta razgovarao s igračima, skupno i pojedinačno. Što je vama rekao, što je tražio od vas?

– Razgovarali smo igri, o otvaranju igre, o nekim dodatnim opcijama u igri na kojima smo onda i radili. O tome je razgovarao sa mnom, a znam da je i s drugim dečkima razgovarao. Očito nam je sve to koristilo, pa svako dodatno mišljenje je dobro došlo.

Imali ste odlično navijanje i u Gorici, u Kranjčevićevoj i sad u Maksimiru, kako je igrati u takvoj atmosferi?

– Atmosfera je stvarno odlična i lijepo je vidjeti kad je uz tebe tako puno navijača. Mi smo nakon tih 3:0 bili sretni zbog važne pobjede, tri velika boda, ali bili smo sretni i zbog navijača jer su nas u tolikom broju došli bodriti, nadam se da će tako biti u sljedeće dvije utakmice, a mi ćemo dati maksimum – uvjeren je Bočkaj.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 12.03.2022., stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 27. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo. Petar Bockaj. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Došli ste iz Osijeka u Dinamo, je li vam bilo emotivno igrati protiv bivšeg kluba, je li drukčiji osjećaj nego kad igrate protiv ostalih klubova?

– Ma jasno da je drukčije, bio sam ondje četiri i pol godine i lagao bih kad bi rekao da nije drukčije nego protiv ostalih. Bio je to prekrasan period mog života.

S Goricom je Dinamo bio jako dobar, pa užasan protiv lokosa, pa protiv Osijeka sjajan. Slijedi Šibenik, valjda neće opet biti "toplo-hladno" jer bi onda sad na redu bila slabija partija?

– Neće biti tako, dobro znamo koliko je ulog u toj utakmici velik. Nama se ta utakmica s Lokomotivom jednostavno dogodila, događaju se takve lošije partije svim klubovima, bio je to naš "loš dan u uredu". To smo ostavili iza sebe, važno je da se više ne ponovi, nemamo više pravo tako loše odigrati – kaže Bočkaj.

U Šibeniku imate meč-loptu za naslov prvaka, s pobjedom bi bilo sve gotovo, jeste li uzbuđeni?

– Naravno da sam uzbuđen, pa imamo priliku uzeti naslov prvaka, a to je vrh.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 12.03.2022., stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 27. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo. Petar Bockaj, Mislav Orsic Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Bio bi to vaš prvi naslov prvaka, "peru" li vas emocije prije te utakmice ili osjećate pritisak?

– Da, bio bi to moj prvi naslov prvaka i naravno da to emotivno doživljavam. Ja sam emotivac, tako i igram, s puno emocija, igram svim srcem. I, iskreno, zbog tog prvog naslova prvaka koji bih osvojio na određeni mi je način i pritisak, ipak je to prvi trofej i puno mi znači. I letjet ću terenom, idem maksimalno kao i uvijek.

Postanete li prvaci u Šibeniku, očekujete li da će vas Hajduk u zadnjem kolu u Maksimiru dočekati špalirom kako se to radi u nekim zemljama?

– Ne znam, ne bih u to ulazio, to nije do nas nego do njih. Dočekaju li nas – lijepo od njih, a ako ne, nema veze – zaključio je Bočkaj.