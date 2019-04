Blanka Vlašić: To je bio trenutak kada sam se obratila i isplakala svoj prijašnji život

Blanka Vlašić se u miru i tišini priprema za sezonu na otvorenome. Cilj joj je nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Dohi potkraj rujna, ondje gdje je 2010. godine postala drugi put svjetska dvoranska prvakinja u skoku u vis. Oni koji su joj blizu kažu da treninzi idu jako dobro. Blanka ovih dana uživa i u uskrsnim blagdanima.

- Uskrs je najveći kršćanski blagdan koji iščekujem s dubokim poštovanjem i sviješću što je Isus napravio za nas grešnike. Jučer, na Veliki petak, prisustvovala sam nizu obreda - rekla je Blanka.

A na Veliku subotu?

- Cijeli dan bit ću na molitvama. To je dan tišine pred veliki događaj. S obitelji ići ću na uskrsno bdjenje - istaknula je Blanka.

Nedjeljni uskrsni ručak Blanka će provesti kod mame Venere.

Brat je potaknuo na obraćenje

- To je već tradicija i neće biti ništa spektakularno. Spektakl se događa u nama. Jer, Uskrs je radosna vijest, radost je posljedica Uskrsa - istaknula je Blanka.

Blanka je vjernica i još uvijek velika atletičarka, u srcima mnogih naših ljudi. Ne treba zaboraviti da je Blanka u karijeri, koja još traje, osvojila 14 velikih medalja. Bila je 2008. i 2010. svjetska dvoranska prvakinja, a 2007. i 2009. svjetska prvakinja na otvorenome te 2010. europska prvakinja na otvorenome.

Uz to ima i dvije olimpijske medalje, srebro iz Pekinga 2008. godine te broncu iz Rija 2016. godine. Ta medalja iz Brazila joj je zasad posljednja u karijeri. Blanka još ima drugi rezultat svih vremena (208 cm) u skoku u vis koji je postigla na Hanžekovićevu memorijalu u Zagrebu posljednjeg dana kolovoza 2009. godine.

- Te večeri bila sam najbliže rušenju svjetskog rekorda neponovljive Stefke Kostadinove. Inače, Hanžekovićev memorijal uvijek mi je bio omiljeni miting. Na njemu sam prvi put u karijeri preskočila dva metra, i to sa startnim brojem 200 - rekla je Blanka.

Nakon teške sportske ozljede 2013. godine, Blanku je zahvatila i depresija. U to vrijeme javio joj se jedan prijatelj rekavši da je na Poljudu zapalio svijeću i pomolio se za nju svetom Anti.

Nekoliko dana kasnije, Nikola Vlašić, Blankin brat, povjerio se Blanki rekavši joj da se obratio.

- Brat mi je pričao o svom obraćenju i o Bogu. Krenuli smo prema autima i tamo, na tom pustom parkiralištu, za vrijeme njegova monologa dogodilo se moje obraćenje. To je bio dar. Izljev Duha Svetoga koji je promijenio cijeli moj život. I mene cijelu iz korijena. Prisjetila sam se u tom trenutku Boga, svog Spasitelja. Bog mi se smilovao. Ubrzo sam isplakala svoj prijašnji život. Otišla sam prvi put u crkvu na misu, ispovjedila se i pričestila. I to je bila moja prva misa nakon toliko godina.

Nakon osvajanja brončanog odličja na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiru, Blanka Vlašić hodočastila je u Mariju Bistricu, gdje je 10. rujna održala katehezu za 1500 mladih i pritom poklonila svoje brončano odličje svetištu Majke Božje Bistričke.

Biblija uvijek uz Žunića

- Taj dan, kada sam u Riju osvojila medalju, bila sam samo mrvica, a Bog je od te mrvice uspio napraviti brončanu medalju. Pokazao mi je kakva moram biti uvijek. Kako bi on od mene svaki dan napravio pobjednicu. I taj pobjednik nije pobjednik kojem se plješće, to je pobjednik iz one priče kojem se pomaže, koji sluša, koji ljubi drugoga, samo što je beskrajno bio ljubljen od Boga - rekla je Blanka.

Osim Blanke Vlašić i rukometnog trenera Željka Babića, koji su u duhovnosti otišli najdalje, od poznatih i velikih naših bivših i sadašnjih sportaša vjernici su i Damir Škaro, Dario Šimić, Stipe Pletikosa, Luka Modrić, Mateo Kovačić, Ivica Kostelić, Marin Čilić, Sandra Perković, Iva Radoš, Stipe Žunić, Josip Glasnović, Gordan Kožulj, Tamara Boroš, Filip Ude, Mario Ančić...

- Nikad na put ne idem bez Biblije. Obvezno je ponesem i čitam je i dok se vozim - istaknuo je Stipe Žunić.

Željko Babić pak često posjećuje Međugorje.

- Stotine puta išao sam pješke Gospi na zavjet - istaknuo je Babić.