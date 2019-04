UŽIVO od 19 sati: Dinamo otišao u Koprivnicu po jubilarnu dvadesetu titulu

Dinamo danas ide u Koprivnicu, igra protiv Slavena Belupa, susret je to u kojem plavi pobjedom i matematički dolaze do naslova prvaka bez obzira na ostale rezultate. Maksimirska momčad može na Veliki petak slaviti, Uskrs dočekati kao novi prvak. Bit će to jubilarni dvadeseti naslov u HNL-u.

Bit će to i 15. trofej koji je Arijan Ademi osvojio s plavima. Kapetan Dinama dosad ima sedam naslova prvaka, ima i pet osvojenih kupova te dva Superkupa.

Doduše, neki mu ne broje dva kupa, ali u sezoni 2011./12. bio je u zapisniku utakmice protiv HAŠK-a, dakle treba mu se i taj trofej računati, a u sezoni 2015./16. igrao je u Oštrcu susret kupa, ubrzo nakon toga je suspendiran zbog navodnog dopinga. Dakle, novi naslov prvaka bio bi mu 15. trofej, osvoje li plavi i kup, u kojem su stigli do polufinala, stići će do 16 ‘kanti’.

Suze na povratku

I kroz sve to vrijeme u kojima je osvajao trofeje, nije mu baš sve bilo blistavo, međutim današnji kapetan Dinama dizao se iz svih problema i kod svih je trenera bio izuzetno važna karika.

Nije drukčije ni kod Nenada Bjelice u sezoni koja će biti upisana u povijest zbog velikog europskog uspjeha, prezimljavanja u Europi nakon 49 godina, ulaska u osminu finala Europske lige.

– Ademi mi je jako važan igrač, kako na terenu tako i izvan njega, dečko je primjer u svemu i imati takvog igrača za svakog je trenera velika stvar – kazao je Bjelica te dodao da kapetan više nema problema, da se potpuno oporavio nakon operacije trbušnog zida.

– Oporavio se i dobro i prilično brzo od te ozljede. Nekad mu nakon utakmice bude teže, možda ponekad treba malo više vremena da se oporavi, a mi o tome vodimo računa. Samo se mogu nadati da će još dugo biti s nama.

To je pitanje koje i nas zanima, već je nekoliko puta Arijan bio blizu odlaska, no plavi su oko njega željeli graditi momčad i to se pokazalo dobrim razmišljanjem.

– Što se mene tiče, volio bih da ostane što dulje jer nema baš puno takvih igrača u karakternom, ali i u igračkom smislu jer Ademi može biti zadnji vezni, stoper, “osmica”.

Njegov se glas poštuje, imamo mi još igrača s tim liderskim karakteristikama, svakom treneru važno je da ima što više takvih igrača. Što se mogućeg odlaska tiče, nisam čuo da bi se tu nešto događalo, Ademiju je ljetos produžen ugovor, mislim da je i on zadovoljan u Dinamu u kojem igra, osvaja trofeje, igra Europu, ovdje ima rejting kakvog bi negdje drugdje tek trebao stjecati.

No, dođe li dobra ponuda, a on poželi ići, klub će sigurno uzeti u obzir sve njegove godine u Dinamu i sve što je napravio. No i Dinamo je prema njemu bio izuzetan kad mu je bilo najteže, vrhunski je stao uz njega, a vjerujte mi da je malo klubova koji bi se tako ponijeli prema suspendiranom igraču – kazao nam je Bjelica.

Upravo ta suspenzija zbog navodnog dopinga bila je zacijelo i najteža u Ademijevoj eri u Dinamu. Nakon utakmice s Arsenalom pronađena mu je zabranjena supstancija, Ademi u to nije mogao vjerovati, borio se protiv te četiri godine kazne.

I cijelo vrijeme Dinamo je bio uz njega, i dalje ga je redovno plaćao kao da igra jer mu je vjerovao. Na kraju je i dokazano da Ademi nije svjesno uzeo nedopuštena sredstva, kazna mu je smanjena na dvije godine, iako ni tu nije puno toga jasno, ako je utvrđeno da nije namjerno uzeo, mogli su mu kaznu odmah ukinuti. Ovako su ga ostavili još neko vrijeme “na čekanju”, još nekoliko mjeseci mogao je igrati mali nogomet, tenis, padel, baviti se boksom.

Prestiže Sammira

Sve je to Ademi radio da bi ostao u kondiciji pa stoga ne čudi da se nakon tako duge stranke ekspresno mogao vratiti u momčad i odmah igrati na visokoj razini.

– Kroz glavu mi je prolazilo puno stvari. Razmišljao sam i o tome da odustanem, ali onda sam jednoga dana odlučio da se moram vratiti. Ako se ne vratim, priznao sam poraz. Jednostavno se moram vratiti – kazao je gotovo kroz suze kad je objavljeno da mu je kazna smanjena na dvije godine.

A onda se vratio, na Hitrec-Kacianu, na prvom povratničkom treningu dočekali su ga navijači, a njegovi suigrači čekali su ga u špaliru.

– Kada sam došao na teren Hitrec-Kaciana i vidio sve te ljude koji su došli na moj prvi trening nakon povratka i kada sam vidio toliku potporu od svih, od medija, od svih ljudi oko mene, to mi je dalo dodatnu snagu i motiv. Klub je stao iza mene u najtežim trenucima i to me samo dodatno osnažilo – kazao nam je nekoliko puta Ademi o tom povratku.

I nakon toga sve je išlo kako treba, a kulminiralo je ovom sezonom u kojoj Ademi može sustići Sammira koji ima 15 trofeja. S novim naslovom prvaka i kupom Ademi ide na prvo mjesto sa 16.•