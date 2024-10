Bjelica: 'Zasluge idu Jakiroviću. On je sastavio ovakvu momčad, ne bih mogao bez njega'

Dinamo je na Maksimiru u šokantnom preokretu utakmice ispustio pobjedu protiv Monaca. Nakon dva gola plavih, gostujuća momčad se uspješno vratila u utakmicu. Najprije Mohammed Salisu zabio nakon kornera za goste, a potom je Denis Zakaria iskoristio priliku iz kaznenog udarca da bi poravnao rezultat u 89. minuti susreta. Nakon komentara njegovih nogometaša susret je prokomentirao trener Nenad Bjelica.

"Mislim da smo kvalitetno odigrali. Vodili smo 2:0 i ništa nije upućivalo da će nas ugroziti. Zaslužili smo tri boda, ali ovo je velika pobjeda jer su oni shvatili da mogu u Ligi prvaka. Nedostaju nam dva boda, ali to je najvažnije. Bit ćemo konkurentni. Protiv svih ćemo biti kao protiv Monaka. Sjajno trkački i taktički odrađena utakmica. Perfektna utakmica uz par grešaka. Kada ekipu koja je pobijedila Barcelonu i ima veliku ofenzivnu moć ostavite na dvije šanse, sjajno", kazao je Bjelica pa nastavio:

"Vidjeli ste kakav je teren. Možda na boljem terenu Nevistić ne bi pogriješio, ali možda bi bilo lakše protivnicima. Nismo imali ništa vremena uigravati, ali oni su inteligentni. Kažeš im što želiš i oni to naprave na terenu. Nemam zamjerke nikome. Svi su bili stvarno odlični. Raduje me da ekipa može u novom sustavu igrati i biti konkurentna. Radujemo se idućim utakmicama u Ligi prvaka."

"Najveće zasluge su Jakirovićeve. On ju je birao i trenirao. Ne bi mogao ništa bez njega. Kada nasljeđujete trenera nasljeđujete njegov rad. On može biti ponosan na to što je ostavio i što je postigao. S Hutterom nismo razgovarao. Nadam se sada se vidjeti s njime. Žuti karton sam dobio zato što je klupa skočila, a u drugome sam samo tražio faul. Podsjetilo me to na situaciju u Lisabonu protiv Benfice, slično kao danas. Prihvaćamo to i moramo se pomiriti s time. Igrači su vidjeli da mogu protiv ovakvih momčadi. Uspjeli smo im vratiti samopouzdanje i vjeru u pobjedu. Ekipa je u dobrom stanju i kvalitetna. Odigrati ovakvu utakmicu...Veliki komplimenti", zaključio je trener.

