Bjelica: 'Pamtim Astanu i Kizilžar. Puno im toga ide u prilog, ali vjerujem u prolaz Dinama'

Počinje najvažniji dio sezone za Dinamo, plavi večeras od 20 sati počinju svoj europski put. Nadamo se da će dugo trajati, a da bi to osigurali, igrači Igora Bišćana moraju preskočiti Astanu, prvaka Kazahstana. Bude li Dinamo bolji u dvije utakmice, ne samo da će nastaviti put prema Ligi prvaka već će imati i 'vrapca u ruci', osiguranu skupinu Konferencijske lige. No zna se da plavi ciljaju bogatu Ligu prvaka, zadovoljili bi se skupinom Europske lige, a Konferencijska bila bi samo slaba utjeha.

Put do Lige prvaka neće biti lagan, jučer su u Nyonu izvučeni i parovi trećeg pretkola pa, ako plavi prođu Astanu, idu u Atenu, grčkom prvaku AEK-u u kojem igra naš reprezentativac i bivši igrač Dinama Domagoj Vida. To je najteži suparnik kojeg je Dinamo mogao izvući iako po Transfermarktu grčki prvak vrijedi 30-ak milijuna manje od Dinama. Uz Vidu, poznatiji igrači su im argentinski napadač Araujo te meksički veznjak Pineda kojeg su kupili iz Celte Vigo za 6,5 milijuna eura. Ispadne li Dinamo od Astane, ići će u treće kolo Europske lige, a tamo će igrati protiv lošijeg iz dvoboja drugog pretkola Lige prvaka, riječ je i starim znancima Ludogorecu i treneru Ivajlu Petevu te ljubljanskoj Olimpiji, bivšem Bišćanovu klubu.

Tužan sam zbog Oršića

No pustimo sad treće pretkolo, za Dinamo je Astana najvažnija utakmica. Bilo je jednako važno kad se s istim klubom Dinamo sreo 2018. godine i u dvije utakmice prošao dalje.

– Sjećanja na te utakmice su najbolja moguća – kazao nam je neraspoloženi Nenad Bjelica koji je tada vodio plave. Naime, jako ga je pogodila teška ozljeda Mislava Oršića.

– Kvalitetno smo odradili tu prvu utakmicu u Astani nakon dugog puta, trebalo se prilagoditi na drugu vremenu zonu. Zbog toga smo tamo putovali dva dana prije utakmice. Pogocima Budimira i Olma dobili smo vjetar u leđa i onda kod kuće pogotkom Gavranovića osigurali prolazak dalje. Tamo smo odigrali jako dobro, suvereno, imali smo još nekoliko prilika za pogodak. O današnjoj Astani ne znam puno, ali oni su stalno tu negdje, ponovno su prvaci, opasni su. Dodatne razloge za zabrinutost donosi umjetna trava na kojoj se igra, pa drukčija klima jer je dosta vlažno i toplo – vratio se Bjelica priči o Astani.

Na stranu Astane ide i činjenica su oni u sezoni, odigrali su u subotu 17. kolo, s tim da su glavne igrače čuvali za današnji susret s Dinamom.

– Oni su u sezoni kao što je bio i Kizilžar koji nas je izbacio dok sam bio u Osijeku. Nemaju kvalitetu Osijeka, no oni su, kao sad Astana, bili usred sezone. Ipak, Osijek je to morao proći bez obzira na sve. Iskoristili su naše slabosti, a sad su prošli Dinamo Tbilisi u prvom pretkolu Lige prvaka. Sve to ide im u prilog, no Dinamo je kvalitetniji i vjerujem da će proći. A to što su u prvenstvu izrotirali momčad, govori da se pripremaju za Dinamo. Plavi su igrali protiv Hajduka s prvom momčadi, Astana sad s drugom, no vidjet ćemo kako će to izgledati u Maksimiru.

Dinamo je tada prvu utakmicu igrao u gostima, sad starta kod kuće.

– S obzirom na to da više nema prednosti gola u gostima, to više i nema nekakvu vrijednost, to više nije ni minus ni plus. No ako Astana dođe u Zagrebu do aktivnog rezultata, onda će u uzvratu stadion biti dobro popunjen.

U Astani su naši Čondrić i Tomsov.

– Mislim da oni znaju sve o Dinamu. Uostalom, Dinamo se u odnosu na završnicu prošle sezone nije mijenjao, svi ti igrači koji sada igraju bili su u Dinamu i u prošloj sezoni i sigurno je da Astana o Dinamu zna više nego Dinamo o Astani. No plavi su kvalitetniji i vjerujem u prolaz – zaključio je Nenad Bjelica.

U Maksimiru je te 2018. Mario Gavranović postigao pogodak za pobjedu 1:0 i potvrdu prolaska kroz treće pretkolo. Gavranović je trenutačno bez kluba, slobodan je igrač.

Gavranović: Dinamo treba napasti

– Čekam da mi menadžer nešto javi, ali nisam na odmoru, nego treniram, radim ovdje u Švicarskoj s jednim niželigaškim klubom i s privatnim trenerom – kaže nam Gavranović koji se dobro sjeća utakmica Dinama i Astane.

– Nisu to bile lagane utakmice, dug je put do Astane, suparnik vrlo težak, ali smo išli s puno samopouzdanja, strašno smo željeli već tamo u prvoj utakmici dobiti i bili smo od početka bolji i zaslužili pobjedu. I onda smo u Zagrebu potvrdili taj prolaz. Sad su oni imali dug put do Zagreba i bilo bi to dobro iskoristiti. Važno je u Zagrebu napraviti dobar rezultat. Dinamo nije dobro krenuo u prvenstvu, to znači da sad ima još veći pritisak, ali tako je to u Dinamu – veli Gavro pa dodaje:

– Dinamo će opet imati puno utakmica i morat će u prvenstvu odmarati igrače za Europu. No sad je Astana najvažnija, prolaz osigurava Europu i plavi bi odmah trebali nametnuti ritam.

