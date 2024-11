Kapetan Dinama prvi stao pred kamere nakon poraza od Borussije, evo što je rekao

Nogometaši Dinama poraženi su od dortmundske Borussije (0:3) u susretu 5. kola Lige prvaka na Maksimiru. Njemačku momčad i aktualnog viceprvaka Europe do pobjede su vodili Gittens, Bensebaini i Guirassy njihovim golovima. Bio je to drugi poraz hrvatskog prvaka u elitnom natjecanju, u kojem se sada nalazi na 23. mjestu ljestvice.

Odmah nakon utakmice prvi je za HRT izjavu dao Stefan Ristovski. Kapetan Dinama na današnjem dvoboju kazao je kako nema mjesta panici usprkos porazu, već se treba dignuti jer na redu je veliki derbi u HNL-u. Podsjetimo, Dinamo će u nedjelju od 17.45 sati igrati s Hajdukom na Poljudu.

- Borili smo se do kraja. Igrali smo protiv ozbiljne momčadi. Ne smijemo to zaboraviti. Kakva je trenutna situacija s tolikim ozljedama... Ponosan sam na momke i pokazali smo kvalitetno lice. Gol sigurno izbaci iz ravnoteže. Oni kažnjavaju i minimalne greške. Moramo zaboraviti ovo i u nedjelju nas čeka derbi. Vidjeli ste da su svi tu u završnici. Znaju se i igraju puno skupa . rekao je Ristovski.

Nakon Ristovskog riječ je dobio i Marko Pjaca, jedno od rješenja Nenada Bjelice u drugom poluvremenu.

- Mislim da smo izgledali dosta dobro i čvrsto, da smo se dobro branili. Ipak je to ekipa koja je prošle sezone igrala finale Lige prvaka. Da nismo primili gol u zadnjim minutama prvog poluvremena, vjerojatno bi njima bilo još teže. Mislim da možemo puno pozitivnog izvući iz ove utakmice. Svi smo bili zadovoljni kako smo izgledali u prvom dijelu, napravili smo minimalne korekcije na poluvremenu. Plan je bio nastaviti isto i onda ako rezultat ostane isti, krenuti malo više napadački zadnjih pola sata. Stvarno želimo navijačima pokazati da nam je SHNL najbitniji, jako želimo pobjedu u derbiju i to ćemo pokazati svojim stavom, zalaganje i energijom. Idemo u Split po pobjedu - rekao je.

- Teška utakmica. Znali smo da se moramo malo povući. Čekali smo kontre. Mislim da smo mogli bolje. Žao nam je, ali što je tu je. Koštala nas je naivna pogreška. Dojmio mi se tempo i taktika. Mislim da smo pokazali da se možemo boriti s najboljima i nastavljamo tako. Znali smo da možemo doći do njihovog gola, ali nažalost nije išlo. Naša najvažnija utakmica je protiv Hajduka. Pokušat ćemo pobijedit. Ne mislim da imamo psihički problem. Jaki smo, samo moramo kvalitetno ući u utakmicu - smatra Lukas Kačavenda.

Na kraju je svoje misli o utakmici i igri momčadi podijelio Nenad Bjelica.

- Htjeli smo se boriti i dati svoj maksimum. Igrali smo protiv sjajnog protivnika. Nedostajalo nam je pet glavnih igrača. Dali smo svoj maksimum. Šteta zbog prvog gola, ali takav nam se ove sezone dogodio puno put. Zaslužena njihova pobjeda. Čestitam im i čestitam igračima na borbi, rekao je Bjelica pa dodao o ozljedama igrača:

- Pokušavamo izvući maksimum iz svega što imamo. Kulenović je zadnjih dana imao problema. Petković nije na vidiku. Teško je reći da će on do kraja nastupiti. Nismo željeli riskirati prije derbija s Kulenovićem. Pokušali smo staviti sve zdrave i iznenaditi protivnika. Bilo je to premalo protiv protivnika koji je kategorija više. Pavić je bio odličan. Lakše ga je staviti u ovakvu utakmicu. Sjajno je odigrao. Nedavno se vratio u trening. Htjeli smo da igra. Bernauer je isto bio dobar. Rog, Kačavenda i Stojković, dali su svoj maksimum, a od sutra krećemo u pripreme za Hajduk.