Bivši vratar Dinama: 'Jednu utakmicu nikad neću zaboraviti. U Bakuu očekujem manju dramu'

Večeras će plavi puk saznati hoće li Dinamo ove jeseni, pa sve do, najmanje, siječnja igrati u skupini Lige prvaka ili Europske lige. Jasna je želja Dinama i njegovih navijača da to bude Liga prvaka, elitno nogometno društvo. Za ulazak u to birano društvo plavi imaju ozbiljne argumente. Prije svega u ponedjeljak su u Baku doletjeli s 3:0 prednosti iz utakmice u Maksimiru, a imaju i dobru momčad koja takvu prednost ne bi smjela ispustiti.

No nogomet je čudna "biljka", ni u što ne možete biti sigurni. Stoga se valja prisjetiti kako je Dinamo u kolovozu 2011. godine otišao Malmö s 4:1 prednosti, tadašnju momčad koju je vodio Krunoslav Jurčić ispratili smo na uzvrat kao već sigurne putnike u skupinu Lige prvaka nakon što su u Maksimiru slavili s 4:1. No taj je uzvrat bio sve samo ne formalnost, bilo je velike drame na kraju, kada je plavu mrežu čudesno spašavao Ivan Kelava.

Malmö se ne zaboravlja

– To je jedna od utakmica koja nikad ne izlazi iz sjećanja, zbog te njene lude završnice, svašta se tada događalo. Prošlo je već 13 godina, ali svega se jako dobro sjećam – kaže nam Ivan Kelava, koji je ukratko odvrtio film u tu švedsku večer.

GALERIJA Dinamo srušio siloviti Qarabag i stoji na pragu Lige prvaka. Kulenović je heroj večeri!

– Mi smo tamo imali dosta prilika i mogli smo sve riješiti da smo zabili, Ante Rukavina imao je nekoliko velikih prilika, ali valja reći da je i vratar Malmöa dobro branio. Sve smo kontrolirali, oni nam u prvom poluvremenu nisu napravili nijednu priliku, a onda se dogodio taj crveni karton u drugom dijelu (Vrsaljko u 50 minuti, nap. a.), sudio je, koliko se sjećam, Rizzoli. Ubrzo su nam zabili i onda je postalo drž – ne daj.

No tada je na scenu stupio Kelava, sjajnim obranama u samoj završnici, kad je Malmö već vodio 2:0 i trebao mu je još jedan pogodak za izbacivanje Dinama, jer tada je vrijedilo pravilo gol u gostima, spasio je plave, uveo ih u Ligu prvaka i postao veliki junak.

– Možda su moje obrane nešto što je malo presudilo i pomoglo, ali bez cijele momčadi ne bi bilo ničega, svi dečki dali su sve od sebe, svi smo mi u službi kluba, a potrefilo se da je to bila moja noć, baš sam bio sretan što smo prošli i što sam mogao pomoći.

Dinamo i sad ima tri pogotka prednosti kao i tada.

– Sad je šteta što više na vrijedi gol u gostima jer Qarabag nam u Maksimiru nije zabio, ali današnji Dinamo je jak i može obraniti tu prednost, pa i pobijediti u Bakuu, ne očekujem dramu kao u Malmöu. No vidjeli smo da je Qarabag jako ozbiljan suparnik i svi su u klubu toga svjesni i sigurno ništa nisu prepustili slučaju.

Prije godinu dana Sergej Jakirović vodio je plave na uzvratne utakmice u pretkolima, opekao se na uzvratima protiv PAOK-a i Sparte, doduše tada nije imao tri pogotka prednosti.

– Valjda smo naučili dosta toga u tim porazima, siguran sam da se iz takvih bolnih poraza izvuku najvažnije lekcije. Puno je današnjih igrača koji su i tada igrali, stigla su i pojačanja koja su se dobro prilagodila. Dinamo ima iskusnu momčad, s odličnim trenerom i vodstvom kluba i svi znaju kako je velika ova prilika.

Treća najljepša himna

Da, velika je to prilika da u Maksimiru najmanje četiri puta slušamo himnu Lige prvaka.

– Iza himne domovine, himne Dinama, ta himna Lige prvaka treća je najljepša – uz smiješak je zaključio Ivan Kelava.

Sad je sve na treneru Jakiroviću i njegovim igračima, vjerujemo da će i u Bakuu pokazati gard protiv doista neugodnog Qarabaga, koji će sigurno napasti od samog početka i tražiti rani pogodak. Ne znamo za što će se odlučiti Jakirović, hoće li krenuti s četvoricom u zadnjoj liniji ili zaigrati s tri stopera, kao što je igrao kad je vidio da mu momčad "curi", hoće li na desno krilo staviti strijelca prvog maksimirskog pogotka Marka Pjacu ili brzog Cordobu da bi kontrirao domaćine. Nadamo se da je iz prvog susreta, u kojem je Qarabag stvorio niz prilika, analizom našao put kojim će plavi danas pokušati dohvatiti tu skupinu Lige prvaka, s veseljem pratiti ždrijeb skupina toga elitnoga klupskog natjecanja u četvrtak, te da će klupska blagajna biti punija za više od 30 milijuna eura.

VIDEO Kranjčar o Dinamu: "Ako svi ostanu na okupu, mogli bi postići dobar rezultat u Ligi prvaka"