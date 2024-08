Dinamovce čekaju ekstremni uvjeti. Uključili su se i liječnici, sparina i temperature su ubitačne

Dinamo i Qarabag u srijedu će od 18.45 sati po našem vremenu odigrati uzvratni susret play-offa Lige prvaka. Stručni stožeri oba kluba sve su bacili na tu utakmicu koja donosi elitni klupski nogomet, utakmice s najjačima, ali i više od 30 milijuna eura zarade. Stoga ne čudi što su u domaćem prvenstvu potpuno izmijenili momčadi, no Dinamov strateg zbog toga nije platio cijenu, plavi su slavili s 2:1 nad Goricom i nastavili sa stopostotnim učinkom, a Qarabag se ipak 'poskliznuo' i nakon godinu dana kod kuće izgubio utakmicu.

No, u ovom trenutku to ih zacijelo ne boli previše, oni su se posvetili Dinamu i žele nadoknaditi taj zaostatak od tri pogotka iz maksimirskog susreta. Dinamo je također fokusiran na ovaj susret, pa je zbog toga i na put krenuo dva, a ne kao što je uobičajeno, dan ranije.

Idemo se 'baciti na glavu'

– Znamo da nas očekuje zahtjevna utakmica po vrlo zahtjevnom vremenu, tamo je puno vlage u zraku i po svim našim informacijama bit će jako naporno, no u tih 90 minuta moramo se takoreći baciti na glavu da osiguramo Ligu prvaka u Zagrebu. Neće biti jednostavno, Qarabag je pokazao da je riječ o vrlo ozbiljnoj momčadi, ako je netko i imao sumnji, pomislio da je riječ o 'tamo nekakvima' iz Azerbajdžana, sad vidi da nije tako. Pokazali su da nas mogu ugroziti, u određenim trenucima smo imali i sreće u toj prvoj utakmici. Moramo sad biti stabilniji u fazi obrane, očekujemo njihov pritisak od prve minute i tu moramo pokazati jasne namjere kako smo u Azerbajdžan došli da bismo prošli – kazao je prije odlaska u Baku trener Dinama Sergej Jakirović.

Nekadašnji igrač Hajduka Fran Tudor koji igra za poljski Rakow rekao je da su oni pili kokosovu vodu kako bi se pripremili za tu veliku vlagu u zraku u Bakuu.

– Mi nismo, jer to se mora početi uzimati puno prije kako bi imalo efekta, pričali smo mi o svemu s našom liječničkom službom. Vrijeme je tamo vrlo teško, sparno, još pet do deset stupnjeva više nego u Zagrebu.

Ovo je po mnogočemu specifična utakmica, protiv suparnika koji je pokazao koliko može biti opasan, a opet, s druge strane Dinamo ima veliku prednost pred uzvrat u kojem je veliki ulog.

– Pripremali smo ovu utakmicu kao i svaku drugu, a nama je najbolji primjer bila upravo ta utakmica s njima u Maksimiru, tu ih se može najbolje analizirati. Jako je važno što ih je naša momčad osjetila na terenu, koliko god smo mi i za prvu utakmicu neke stvari pripremali, upozoravali na njihove kvalitetne strane, dok ih igrač ne osjeti na travnjaku, nije to – to. Jasno nam je s kim imamo posla, s njihovim ofenzivnim dijelom koji im je puno bolji dio momčadi nego defenzivna linija i držim da mi tu imamo šansu, pogotovo ako će oni puno riskirati. A mi smo i u prvoj utakmici pokazali da ih možemo ugroziti iz pozitivne tranzicije, iz kontranapada – pričao je Jakirović.

Prije ove utakmice, možda malo kasno, stigla je vijest iz Uefe da navijači Dinama ponovno mogu na gostovanja. Upitno je koliko ih se stiglo snaći, organizirati tako daleki put, ali vijest je svakako dobra za buduće utakmice, bilo u Ligi prvaka kojoj se nadamo, bilo u Europskoj ligi.

Sudi dobro poznati Oliver

– To je jako važno, otkako sam ja trener Dinama, na gostovanjima nismo imali podršku naših navijača, mislim da se to na našim utakmicama i osjetilo, pokazivali smo potpuno drukčije lice kod kuće kad smo igrali pred svojim navijačima. Ne želim da se vidi razlika u igranju kod kuće i u gostima, to želim promijeniti, moramo biti hrabri, ali imati i mudrost u određenim dijelovima utakmice – rekao je Sergej Jakirović i poveo svoju momčad u Baku po Ligu prvaka.

A tamo će im pravdu na travnjaku dijeliti poznati engleski sudac Michael Oliver (39). Dobro ga poznaju i Dinamo i naša reprezentacija. Dinamu je sudio triput, pamti se susret s Malmö​m kad je dosudio tri jedanaesterca za Šveđane (iskoristili su samo jedan), a plavi su prošli zbog gola u gostima, pravila kojeg više nema. Reprezentaciji je pak sudio šest puta, posljednji put na Euru u 0:3 porazu od Španjolske.

