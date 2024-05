Bio je to šok nad šokovima: Od pomisli na ovu utakmicu protiv Argentine legendi će zadrhtati srce

Nakon lošeg izdanja i uvjerljivog poraza od Norveške (26:32), rukometaši Hrvatske danas će u gotovo podnevnom terminu (13.45 sati) odigrati drugi susret na turniru u Oslu. Suparnik nam je Argentina, reprezentacija koja u posljednje vrijeme igra sjajno. Ali i reprezentacija koja nas je znala pobijediti na velikim natjecanjima, jednom je to bilo bezbolno, jednom kobno.

Nema ljubitelja rukometa koji se ne sjeća našeg prvog međusobnog susreta na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine. Bila je to prva utakmica na SP-u i debi Line Červara na velikoj sceni. Hrvatska je vodila s 18:13, a onda potop u nastavku. Malo po malo Argentina nas je sustizala da bi na kraju pobijedila s 30:29. U crno nas je zavio ljevoruki Eric Gull. Tada je za Hrvatsku branio Mario Kelentrić koji će i danas sjediti na klupi Hrvatske, ali ovoga puta kao trener vratara. Kada istrče “gaučosi”, sigurno će se prisjetiti tog poraza. Srećom, Hrvatska je na tom SP-u otišla do kraja, do zlatne medalje.

Potom smo s Argentinom igrali na svjetskim prvenstvima 2005. u Tunisu, te 2011. godine u Švedskoj. Bila su to dvije uvjerljive pobjede – 36:23 i 36:18. Igrali smo s njima i jednom na Olimpijskim igrama, u Riju 2016. godine. I bilo je gusto, dobili smo samo s pogotkom razlike (27:26). I onda se nismo s njima sretali pet godina, do Svjetskog prvenstva u Egiptu 2021. godine. Bila je to utakmica drugog kola drugog kruga i pobjeda nas je vodila u četvrtfinale. No, Argentina nas je opet iznenadila i pobijedila s 23:19. I ovoga puta je, baš kao i 2003. godine, na našoj klupi sjedio Lino Červar. Nekako mu ne ide protiv Argentinaca...