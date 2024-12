Bio je nezamjenjivi vatreni pa odjednom upao u najveću krizu karijere. Spašava se dolaskom u Dinamo?

Hrvatski reprezentativac Luka Ivanušec i jedan od ključnih Dalićevih igrača do kraja prošle godine, pao je u drugi plan nizozemskog velikana Feyenoorda i karijeru bi mogao ponovno oživjeti u zagrebačkom Dinamu gdje je igrao najbolji nogomet karijere. Ivanušec je ove sezone za Feyenoord odigrao svega 11 utakmica u svim natjecanjima.

U prosjeku igra tek skromnih 35 minuta po utakmici, a za to vrijeme je uspio postići jedan pogodak. Feyenoord je Ivanušeca platio 7.8 milijuna eura, prema podacima Transfermarkta, a ugovor mu važi do 2028. godine. Međutim, čini se da ga neće odraditi do kraja na De Kuijpu.

- Feyenoord je ranjiv na poziciji lijevog krila. Tamo imaju Ivanušeca, ali on zapravo nije u planovima trenera. Moguće je da se tamo traži neko novo rješenje. Dinamo Zagreb želi vratiti Ivanušeca, rade na tome da ga dovedu na posudbu. U tom slučaju će Feyenoord morati dovesti nekoga - izjavio je nizozemski novinar Sinclair Bishop u emisiji ESPN-a o planovima Feyenoorda za nadolazeći zimski prijelazni rok.

Ove sezone se očekivalo da će Ivanušec dobiti puno više šanse u kontinuitetu, on je zasad pao u treći plan kod Briana Priskea, danskog trenera na klupi nizozemskog giganta. Dio razloga vjerojatno se krije u tome što je Danac preuzeo Feyenoord ovog ljeta, a Ivanušec je bio želja prijašnjeg stručnog stožera.