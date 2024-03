BiH legenda o Sučiću: Zvali smo ga, trebao je biti u A vrsti, naslutili smo da će odabrati Hrvatsku

Mladi dinamovac Petar Sučić glavna je tema ovog petka, barem kada je nogomet u pitanju. Naime, nogometaš rodom iz Livna odabrao je reprezentaciju Hrvatske ispred Bosne i Hercegovine. BiH medij SportSport na tu je temu kontaktirao Zvjezdana Misimovića, direktora reprezentacije BiH.

- Obavijestio me izbornik da ga je zvao Sučić i da mu je rekao da je odabrao Hrvatsku. Naravno da nam nije svejedno, naša želja je bila da Sučić igra za A tim. Kada smo iz mlade reprezentacije prebacili Ivana Bašića u A selekciju, osobno sam kontaktirao Petra. On me preusmjerio na svoje agente. Razgovarao sam i s njima, no tada su mi rekli da je možda bolje da igra za mladu reprezentaciju jer kao nije još za 90 minuta u A selekciji. Rekao sam im da je u našim najozbiljnijim planovima. Ali evo, odigralo se kako se odigralo.

Sučić je u studenom odbio igrati za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine pod isprikom da još nije spreman za A vrstu, no sada je jasno zašto.... odlučio se za Hrvatsku.

- Moglo se naslutiti da će ovako završiti, ali vidite, što da radimo. Svjesni smo svi da postoji mogućnost da se neki igrači odluče za Hrvatsku ili Srbiju, kao što se odluče za nas iz recimo Austrije, Njemačke. To je tako, naše je da radimo, pratimo i pokušamo privoljeti sve one koji imaju kvalitetu i neke veze s BiH da nas odaberu. Realno, nismo Brazil pa da se lako odreknemo bilo koga, pa niti onih igrača koji nas danas ili sutra mogu napustiti -zaključio je Misimovića.

Podsjetimo, Sučić je 16 puta nosio dres juniorske i osam puta dres mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine, a sada je izbor pao na Hrvatsku.