Big Zu stožeran u reketu, Hezonja moćan u prodoru, slijedi test protiv jakog Brazila

Pobijedivši u Opatiji Poljsku s 14 koševa razlike (82:68), devet koševa više no što su to dva dana prije učinili Grci, hrvatska muška košarkaška reprezentacija ostavila je obećavajući dojam. Dakako, nije to još košarka razine koja bi bila potrebna za prolaz na Olimpijske igre ali je za ovoljetnu premijeru bilo dovoljno dobro.

Uostalom, evo što je o Hrvatskoj kazao Igor Miličić, hrvatski stručnjak na klupi Poljske, reprezentacije koja je na prošlom Eurobasketu osvojila četvrto mjesto:

- Hrvatska je odlična momčad koja ima glavu i rep i potrebno zajedništvo na čelu s Hezonjom. Znam da će vam biti teško na kvalifikacijskom turniru u Ateni, baš kao i nama u Valenciji, no sve je moguće. I mi i Hrvatska smo u ulozi autsajdera koji će pokušavati pronaći svoje izglede za prolaz na Olimpijske igre. A ja se nadam našem međusobnom dvoboju u Parizu.

Nada se tome i hrvatski izbornik Josip Sesar koji ne naglasio neke od tema na kojima se radi na treninzima.

- Na predstojećem olimpijskom kvalifikacijskom turnir jako će važna biti defenzivna tranzicija. Na nju ću stalno upozoravati, moramo se brzo vraćati u obranu što god da se dogodilo u našem napadu. Ovdje smo imali jednu situaciju da nije sviran prekršaj na Šariću pa se nismo vratili i to nam se ne smije događati.

Hrvatska je protiv Poljske igrala sporije no što bi mogla dijelom i zbog toga što najbržeg igrača (Goran Filipović) zbog poštede na parketu nije bilo.

- Radovčić i Smith te Kapusta, on naročito u drugom poluvremenu, dobro su odigrali na toz poziciji. Meni je bitno da imamo širinu i da naša igra, kada je petorka izmiješana, naša igra ima glavu i rep.

Dakle, bit će jako bitno pronaći balans između udarne petorke koja radi razliku (Kapusta ili Filipović, Smith, Hezonja, Šarić, Zubac) i ostatka sastava.

- To je bilo ključno i prošlo ljeto na olimpijskom pretkvalifikacijskom turniru. A u tome veliku ulogu igraju ova naša četiri igrača koji igraju u najjačim ligama - Šarić i Zubac iz NBA lige te Hezonja i Smith iz Eurolige. Oni su ti koji na svoju razinu trebaju podizati igrače koji igraju na ligama niže razine od one u kojoj oni igraju. Oni se ne smiju spuštati na njihovu razinu već i vući na svoju razinu a spomenuti igrači to jako dobro rade. Oni su pravi profesionalci i to čine i na treninzima. Štoviše, u tom smislu na svakom treningu daju sve od sebe.

S obzirom na to da Hrvatsku u Ateni čeka jedna vrlo specifična situacija (sa Slovenijom igramo u 21 sat a već sutradan, u 17 sati, sa Novim Zelandom), hrvatski je izbornik upitan hoće li simulirati takvu situaciju i u Opatiji?

- Mi i na treninzima radimo takozvano prepokrivanje. Recimo, naša teretana je između 10 i 11 nakon čega, do 14 sati, slijedi košarkaški trening. A takav rad, u uvjetima sparine koja vlada, trebao bi omogućiti da možemo izdržati dvije utakmice jednu za drugom. Slušam priče da ne nama najvažnija ta utakmica sa Novim Zelandom no ja ću vam reći da je nama ovog časa najbitnija utakmica s Brazilom u srijedu a nakon toga Slovenija na otvaranju atenskih kvalifikacija.

Kad je već riječ o utakmici sa Slovencima, Luka Dončić se ipak, dobivši zeleno svjetlo od liječničke službe, priključio svojoj reprezentacijiali je još uvijek nepoznato hoće li igrati pripremne utakmice i koliko će moći pomoći na kvalifikacijskom turniru. A nije isto pripremati se taktički za Sloveniju s Dončićem ili bez njega.

- Cijeli košarkaški svijet priča o tome tako da niti mi ne možemo na te priče ostati imuni. No, ja sam momcima rekao da se s time ne opterećuju. Nije Slovenija samo Dončić, ima tamo još dobrih igrača kao što su Prepelič, Nebo, Dragić, Murić...

Mogla se čuti čak i pomalo nesuvisla priča da bi Dončić igrao samo polufinale i eventualni finale tog turnira!?

- Ima svakojakih priča no ja ne bih ulazio u sferu nagađanja - kazao je Sesar.

O važnosti ravnoteže između naših vodećih protagonista i igrača s klupe, pričao je i kapetan Dario Šarić:

- Naši igrači s klupe imaju svoju kvalitetu. Dario Drežnjak je imao odličnu rolu, Radovčić također, Nakić je odigrao dobro, imamo se čemu nadati.

Ovaj put je startni razigravač bio Borna Kapusta (9 koševa, 6 asista).

- Kapi je na "playmakeru" odigrao odlično. Drugačija je to dimenzija u odnosu na Filipovića i ta različitost nam je važna. Odigrali smo i dobru obranu. Imamo više dana za pripremu nego prošlo ljeto, nadam se dovoljno da u Ateni budemo na zavidnoj razini.

U utakmici protiv Poljaka, uz Marija Hezonju (15 koševa, 7 asista), najdojmljivije brojke imao je naš prvi centar Ivica Zubac koji je 50-ak dana nakon ispadanja njegovih LA Clippersa (od Dončićevih Mavericksa) izgledao kao da nije imao tako veliku pauzu.

- Iznenadio sam sam sebe prvi dan priprema koliko sam trkački bio dobar. No, ima još razdoblja u igri kada sam sebe uhvatim da hodam, da ne idem sto posto. No, imam dovoljno vremena da uđem u ritam.

Big Zu ističe da je olakšavajuće što se momčad vrlo malo razlikuje od one prošloljetne koja je osvojila pretkvalifikacijski turnir u Istanbulu.

- Baza je tu, igramo na sličan način. Većina igrača su isti, imamo osnove pa je puno lakše, ne moramo sve prolaziti ispočetka već samo nadograđujemo.

Kako nam stoje akcije uoči olimpijskih kvalifikacija puno više znat ćemo nakon srijede i druge, i posljednje, pripremne utakmice, ovaj put s Brazilom. A reprezentacija koju vodi Aleksandar Petrović pobijedila je Poljsku s 91:75. U toj utakmici prednjačio je Maozinha (18 koševa, 12 skokova), 20. brazilski košarkaš koji je zaigrao u NBA ligi, a zapaženi su bili još i Caboclo (21 koš), Meindl (15 koševa), Dias (12 koševa) i razigravač Santos (11 koševa).