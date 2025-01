Barceloni prijeti totalna katastrofa: Ne uspiju li registrirati Olma, ostat će bez 263 milijuna eura

Kako sada stvari stoje, Dani Olmo neće biti registriran za drugi dio sezone u Barceloni. Ono od čega se strahovalo u Kataloniji se i dogodilo, sud nije prihvatio niti jednu žalbenu osnovu kluba, Barca nije uspjela dokazati da može ispoštovati pravilo 1:1 u omjeru uloženih i zarađenih eura u protekloj godini.

Već smo o tome pisali, Dani Olmo je ljetos došao u transferu vrijednom 55 milijuna eura iz redova njemačkog RB Leipziga. Postojala je opcija da ga se ne registrira niti za prvi dio sezone, no srećom po njega, zbog teže je ozljede otpao dvojac Andreas Christensen i Ronald Araujo, pa se Olma moglo registrirati nauštrb njih.

Sada se Christensen vraća u postavu, a to znači da za Olma nema mjesta, osim ako Barcelona ne uspije dokazati da ima dovoljno novca i za njegova godišnja primanja. To zasad nisu uspjeli, a imaju rok od još tri dana da španjolskim nogometnim institucijama dostave sve potrebno kako bi ishodovali pozitivno rješenje u ovom slučaju po njih.

Ako se zaista Olma ne registrira, to će za Barcu značiti ogromne financijske gubitke. Zna se da španjolski nogometni reprezentativac i nekadašnji igrač zagrebačkog Dinama ima ugovor do 30. lipnja 2030. godine. Ako ga ne registriraju, Olmo ima dvije opcije, a dao je naznačiti da će uzeti onu koja je povoljnija za Barcelonu.

U slučaju nemogućnosti igranja do lipnja ove godine može ili ostati u Barceloni i igrati samo Ligu prvaka, za koju nema zabranu igranja uz to da u prvenstvu sjedi na tribinama, a može aktivirati klauzulu po kojoj postaje slobodan igrač. Tada ga Barcelona u cijelosti mora isplatiti do kraja ugovora, a može pregovarati s drugim klubovima i potpisati za njih, neovisno o trajanju prijelaznog roka.

Nagađa se da Olmo, kojem je želja ostati u Barceloni do kraja karijere, neće aktivirati klauzulu o odlasku iz kluba, no ostaje pitanje što će biti ako Barca iscrpi sve pravne lijekove i ne uspije ga registrirati. Financijski, osim 55 milijuna eura koje moraju platiti Leipzigu za transfer, ostali bi i bez 48 milijuna eura koliko je Olmu zajamčeno zaraditi u obliku mjesečne plaće do lipnja 2030. godine.

Također, analitičari bliski Barceloni već računaju i koliko bi klub izgubio ako Olma ne uspije prodati nigdje dalje. Budući da se radi o jednom od najvrijednijih igrača u svlačionici, sigurno je da bi se eventualnim transferom namirio barem dug prema Nijemcima, a vjerojatno bi se još nešto i zaradilo. No, Barca ne bi imala pravo na transfer, već bi igrača morala obeštetiti i dati mu slobodne ruke.

Piše se i o tome da Barcelona neće uspjeti prodati VIP-ulaznice za Camp Nou u sljedećih 20 godina po cijeni od 200 milijuna eura, koliko je prvotno bilo pisano. Sada se piše o 100 milijuna, pa bi preostalu stotinu također mogli izgubiti. Konkretno, španjolski list Sport piše o ukupnom gubitku od 263 milijuna eura...

U Barceloni će u sljedećim danima učiniti sve što je u njihovoj moći da bi izbjegli katastrofu koja im se sprema...