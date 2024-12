Poznata je sudbina Danija Olma! Oglasio se Andy Bara i poslao poruku svima

Bivši nogometaš Dinama i aktualni član španjolske reprezentacije, Dani Olmo (26) od ponoći bi mogao postati slobodan igrač. Od 1. siječnja 2025. godine po slovu ugovora može otići ako ga Barcelona ne uspije registrirati za drugi dio sezone u španjolskom prvenstvu zbog neispunjavanja financijskih fair-play uvjeta.

Španjolski nogometni savez već godinama Barcelonu drži pod strogim povećalom zbog lošeg poslovanja, a zbog čega su morali prodavati i buduće prihode kluba, TV-prava i VIP-ulaznice za budućih 20 godina kako bi mogli pokriti troškove koji su golemi i zbog kojih je klub nedavno gotovo bankrotirao.

Konkretno, Barcelona mora ispoštovati strogu regulativu koje se drže i ostali španjolski klubovi. Olmo je prošlog ljeta stigao u bogatom transferu iz njemačkog RB Leipziga, a registrirali su ga samo zato jer su mogli ostaviti neregistirane Andreasa Christensena i Ronalda Arauja koji bi zbog težih ozljeda ionako bili propustili prvi dio sezone. No, sad se situacija mijenja, a Barcelona i dalje nema dovoljnu pokrivenost troškova da bi registrirala i Olma.

Već nekoliko dana u Barceloni je i njegov menadžer Andy Bara koji je nalazio rješenja kako bi se prebrodila ova za mnoge neugodna situacija. Olmo želi nastaviti igrati za Barcelonu, rekao je to i sam Bara u posljednjim satima 2024. godine.

- Dani je donio odluku da želi ostati u Barceloni bez obzira na sve. Nema drugih opcija - rekao je Bara, a njegovu je poruku prenio i sveprisutni Fabrizio Romano, talijanski stručnjak za transfere.

Inače, ako do danas u 23.59 sati Barcelona ne prijavi Olma za nastavak natjecanja, a sva je prilika da neće, on može otići u drugi klub, to mu jamči ugovor kojeg je ljetos potpisao. Nije tajna, za njega se interesiraju najjači europski klubovi, a ponuda mu sasvim sigurno neće manjkati. No, Olmo po svemu sudeći želi igrati samo za Barcelonu, iz čije je omladinske škole još kao mladić došao u Dinamo.