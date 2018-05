Armusu u Benkovcu pet medalja, ali nijedna zlatna

U Benkovcu je održano prvenstvo Hrvatske u kik-boksu. Zagrebački klub Armus nastupio je na državnom prvenstvu sa šest boraca.

– U velikoj konkurenciji naši borci uspjeli su osvojiti tri srebrne medalje, a osvojili su ih Goran Banović, Leonarda Lončar i Maria Tara Ćibarić. Ali i dvije brončane koje su osvojili Matija Mađerić i Nikola Josipović. Za klub je još nastupio Ivan Kučić kojemu je za par bodova izmakla medalja iz ruku - rekao je trener Ivica Ivić i dodao:

- Usprkos velikom radu i trudu naših trenera i boraca ovaj put nismo, nažalost, uspjeli osvojiti ono po što smo došli na to natjecanje, a to su titule naslova prvaka, ali to nam je još jedna dodatna motivacija da i dalje budemo uporni i da dajemo sve od sebe na treninzima i nadamo se da će naši borci na sljedećem natjecanju imati više sreće da dođu do titula za koje vrijedno treniraju. Hvala još jednom svima na velikoj podršci.