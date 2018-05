Pogledajte kako je Cro Cop u Rizinovu videu pokazao ljudsku veličinu!

Legendarni hrvatski borac Mirko Filipović objavio je na svojoj Facebook stranci Rizinov video. Dokumentarac prati posljednju Cro Copovu borbu protiv Japanca Tsuyoshija Kosake.

- Napunit ću 44 godine i mislim da je gotovo, to je to. Cijeli život posvetio sam tom sportu i to volim, ali jednom moraš povući granicu. Uskoro se to mora dogoditi, a mislim da je sada pravo vrijeme za odlazak - rekao je Cro Cop.

U dokumentarcu koji prati Cro Copa tijekom posljednjeg Rizinova Grand Prixa, Mirko govori o svojoj kondiciji te kako svakodnevno trenira, želi i dalje biti u top formi.

Filipović je nakon osvajanja Rizinova Grand Prixa lani na Silvestrovo pokazao želju da se bori protiv Fedora Emelianenka.

Hrvatska borilačka legenda uskoro će ponovno ući u ring i to 25. svibnja u Londonu. Suparnik Cro Copu na borilačkom spektaklu Bellator 200 bit će Amerikanac Roy Nelson, borac od koga je izgubio 2011. godine. Mirko je u toj borbi bio ozlijeđen.