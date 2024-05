Plenković otkrio detalje: DP dobiva tri resora, osniva se novo ministarstvo, a jedno će se podijeliti na pola

Parlamentarna većina je dogovorena tri tjedna nakon što su održani izbori. Službena potvrdila stigla je danas i od HDZ-ovog Marka Milića, a ubrzo nakon objavljene su i informacije o resorima. Kome će što točno pripasti trebao bi komentirati Andrej Plenković koji se ove vrijeme nalazi u Jastrebarskom iz kojeg daje izjave za medije.

"Danas smo imali još jedan krug razgovora, dogovorili smo partnerstvo u smislu skupljanja potpisa meni kao mandataru za treći mandat na čelu hrvatske Vlade. Dogovorili smo da Domovinskom pokretu idu tri resora. Novo ministarstvo za demografiju, znate da smo već u niz godina govorili kako je demografija za našu budućnost bitna i zato smo jedni od prvih u Europi koji uvode upravo to novo ministarstvo. To ministarstvo ići će DP-u. Drugi resor je ministarstvo poljoprivrede. Treći je da se trenutno veliko ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja podijeli na pola i da pola tog ministarstva preuzme kandidat DP-a. To podrazumijeva da će iduća vlada imati nešto više članova nego prije.

Premijer nije htio pričati o imenima ali je kazao tko god bude ministar za demografiju bit će potpredsjednik Vlade za međusuradnju raznih resora.

"Potpise ćemo skupiti od svih 61 koji su izabrani na listama HDZ -a i Domovinskog pokreta njih je 13 i sukladno tome vidjet ćemo koliko će trebati potpisa iz manjina. Možda bude trebalo 2,3,4 potpisa od manjina."

Na upit kako sad vidi odnos sa SDSS-om, Plenković je rekao kako se ništa neće mijenjati.

"Što se tiče smjera Hrvatske i uključivosti, to se neće mijenjati. Ogromne smo iskorake napravili, u pogledu pomirbe i dijaloga, posebno sa srpskom manjinom. To su veliki iskoraci, ali možda nisu dovoljno uvaženi. Boris Milošević je bio potpredsjednik Vlade, a prije toga je bio u Kninu na obljetnici Oluje. Anja Šimpraga je bila sa mnom u Škabrnji, pa nije Tomislav Žigmanov postao ministar u vladi Srbije. Naši uspjesi u manjinskim pravima su vidljivi, ali nisu dovoljni opjevani. Tu smo vjerojatno mi pogriješili", rekao je.

Za povišenja plaće ministrima, Plenković je rekao kako su oni to već od prije planirali, a potpise ako bude trebao on odnijeti predsjedniku napravit će to po proceduri.

"Što se tiče plaća ministara, mi imamo pripremljene analize, zakonske potpore već smo to planirali i prije. U svim državnim resorima dignute su plaće pa i vjerojatno u nekom trenutku je uredu da se dignu plaće i političarima. Prvo moramo pokupiti potpise, pa ćemo onda vidjeti hoću li ja osobno ili netko drugi potpise odnijeti predsjedniku. Ljudi su svoje rekli 17. travnja. Mi smo po zakonu i treći put pobijedili i prema tome ćemo se voditi."

"Jedan potpredsjednik sabora bit će iz DP-a, a drugi iz kvote manjina. Radimo i pregovaramo. Dopustite da se za koji dan dogovorimo o imenima", kaže Plenković.

Dodao je kako će Vučković i Habijan, iako su njihova ministarstva dodijeljena Domovinskom pokretu, ostat će i dalje u Vladi.

"Što se tiče novih ministara u Vladi kaže da će biti mjesta i za Mariju Vučković i Damira Habijana" potvrdio je Plenković.

Podsjetimo, Večernji list ranije je doznao kako je Domovinski pokret zahtijevao resor kulture i medija, no njihova želja nije bila uslišena, ali će zato dobiti poljoprivredu. Uz to, moguće je da bi se energetika mogla odvojiti od ministarstva gospodarstva, a navodno se planira s uvođenjem novog ministarstva koje bi se bavilo demografijom.

