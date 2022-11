Argentini nije priznat regularan gol? Objavljene fotografije: ' FIFA i VAR navodno su napravili veliku pogrešku'

U susretu 1. kola skupine C Svjetskog nogometnog prvenstva Saudijska Arabija je na stadionu Lusail senzacionalno svladala Argentinu sa 2-1 (0-1). Povela je Argentina golom Lionela Messija (10-11m), no početkom drugog poluvremena su Saleh Al-Shehri (48) i Salem Al-Dawsari (53) kreirali preokret.

- Ovo je vrlo bolno. Nadali smo se započeti nastup na Svjetskom prvenstvu pobjedom, ali sada što je - tu je. Izgubili smo zbog vlastitih pogrešaka. Pobjednika su odlučili detalji koje moramo popraviti. U prvom smo poluvremenu morali postići više od jednog gola. Moramo se vratiti treninzima i okrenuti se sljedećim dvijema utakmicama, sada nas očekuju dva finala - rekao je nakon utakmice argentinski napadač Lautaro Martinez.

Strijelac prvog gola za Saudijsku Arabiju Saleh Al-Shehri kazao su imali samopouzdanja te da su dokazali da su dorasli zadatku.

- Kao napadač, želim zabiti gol u svakoj utakmici, a ako osoba naporno radi kako bi ostvarila svoj cilj tada ju ništa ne može zaustaviti. Želimo se plasirati u osminu finala, a nakon ovakve pobjede zabranjeno nam je ne ostvariti taj cilj - rekao je Al-Shehri.

