Aplauz za olimpijke Blanku i Ivanu koje su organizirale sjajnu sportsku konferenciju

Uz ponešto suza radosnica i veliki aplauz nazočnih, u zagrebačkom Mozaik Event Centru, završio je prvi Sport Innovest, sportska konferencija koju su uspješno organizirale dvije nekadašnje atletske zvijezde - svjetski trofejna visašica Blanka Vlašić i trostruka olimpijka Ivana Brkljačić.

U dva dana bogata programa moglo se vidjeti puno zanimljivih predavanja, panela i prezentacija što je svakako dobra preporuka za ambiciju spomenutih organizatorica da ova priča postane tradicionalna.

A na projektu su im čestitali mnogi pa tako i Damjan Rudež, direktor Sunset Sports Festivala, sličnog konferencijskog događanja u Zadru koje se i svjetski etabliralo.

Od predavanja moglo se slušati o tome kako brendirati klub (od dresa do stupa identiteta), kako upravljati novcem u sportu nakon karijere (Toni Milun), digitalizaciji prodaje ulaznica, digitalizaciji sporta i novim modelima financiranja kroz SOM sustav ili pak kako kratki video sadržaj mijenja publiku.

Zanimljiv se činio i projekt kojeg su predstavile Blanka Vlašić i Ivana Brkljačić (MVPiz) kao digitalni alat za umreživanje i budućnost sporta ili pak projekt "Elevien" kojeg je predstavio gimnastički trener Vladimir Mađarević koji je ispričao kako je, uz pomoć aplikacije koju je on pokrenuo, moguće natjecati se diljem svijeta iz svoje gimnastičke dvorane, da se ne maknete iz svog grada.

Od razgovora istaknut ćemo onaj s Damjanom Rudežom, bivšim NBA igračem, koji je najavio još spektakularnije peto izdanje Sunset Media Festivala ali i onaj s Danielom Wesstfeldtom, menadžerom svjetskog motkaškog rekordera Monda Duplantisa. S njim je razgovor vodila Blanka Vlašić, njegova bivša klijentica.

Onima koji će se jednog dana upustiti u organizaciju nekog velikog svjetskog natjecanja zacijelo je bilo korisno čuti što su o tome, u ime organizatora Svjetskog prvenstva u rukometu, imali za reći Anita Šikić iz marketinga Hrvatskog rukometnog saveza i Ines Goda Forjan, sportska novinarka RTL-a.

Od panela zanimljivo je bilo slušati o budućnosti kineziterapije (preventive i rehabilitacije) uz umjetnu inteligenciju ili pak o tome koliko je izazovno biti i trener i otac o čemu su govorili atletski treneri/očevi Joško Vlašić i Patrik Koščak.

Politički najjači svakako je bio panel o lokalnim i nacionalnim ulaganjima u sport i sportsku infrastrukturu na kojem su sudjelovali ministar turizma i sporta Tonči Glavina te gradonačelnici Zagreba i Splita, Tomislav Tomašević i Tomislav Šuta.

Pedagoški najzanimljiviji je pak bio panel na temu "Kako motivirati nove generacije na bavljenje sportom" kojeg je, u društvu učitelja Dejana Nemčića i psihologinje Ive Pjace, vrlo slušanim učinio poznati neuroznanstvenik i edukator Ranko Rajović.

Svjedočili smo i temperamentnom predstavljanju jedne knjige ""Put do vrha i tajne uspjeha" koju je izveo sam autor "Mago di Umago" Lino Červar predstavljajući tajnu svog svjetskog i olimpijskog zlata.

Na kraju dvodnevne priče slušali smo izrazito zanimljiv panel o karijeri nakon sporta na kojem su sudjelovali osvajači osam olimpijskih medalja, skijaš Ivica Kostelić, vaterpolist (danas državni tajnik) Josip Pavić i njihova domaćica Blanka Vlašić.

- Želja nam je bila okupiti na jednom mjestu sve koji rade pozitivne stvari i promjene u hrvatskom sportu. Imamo sjajna hrvatska rješenja koja su već priznata u svijetu što smo vidjeli u ova dva dana poput Eleviana, SOM sporta, Core Eventa, MVPiza... Okupili smo sjajne sportaše koji su podijelili neka svoja iskrena iskustva. Imali smo i sportske legende ali i trenerske velikane poput Joška Vlašića i Lina Červara. Zapravo, imali smo konferenciju koja je bila inspirativna jer je bila ono što sport treba biti, mjesto okupljanja - kazala je domaćica i organizatorica konferencije Ivana Brkljačić.



