Od automobila ostala ruina, a njemu ništa!

David Rudisha (30), dvostruki osvajač zlatnih olimpijskih medalja u utrkama na 800 metara, preživio je u subotu prometnu nesreću kod Keroke.

Kenijac se oko 22:30 vraćao prema rodnom gradu Kilgoris, međutim, putem se frontalno sudario s autobusom nakon čega je prednji dio njegova vozila (Landcruiser V8) ostao smrskan.

Rudisha se iz vozila izvukao neozlijeđen, što doista zvuči nevjerojatno kada čovjek pogleda fotografiju s mjesta nesreće.

- Hvala svemogućem Bogu što mi je podario život. i Hvala vam svima na upućenim molitvama. Dobro sam i neozlijeđen - napisao je Rudisha na svom profilu na Twitteru.

Thanking the Almighty God for the gift of life.Saturday night around 1030Hrs I survived a tragic road accident at Keroka on my way home to Kilgoris after a head on collision with a bus plying Kisii Nairobi Route. I am fine with no injuries! Thank you 🙏🏻 for your prayers. pic.twitter.com/RZdwemLwXG