Veliki producent hrvatskih korijena otkrio nam je: 'Cilj mi je dovesti Tysona i Miočića!'

Razgovor višestruko nagrađivanog američkog sportskog producenta Petea Radovicha s najvećim trenerom američkog nogometa Billom Belichickom predstavljao je veliki finale trećeg izdanja zadarskog Sunset Sports Media Festivala. Završnica ovoga svjetskog događaja uistinu je bila spektakularna. Prepuna dvorana, emotivan intervju i "standing ovation" jednom od najpopularnijih Amerikanaca koji je u tjednu koji je za nama postao i hrvatski državljanin pa mu je u subotu uručena i hrvatska putna isprava.

– Bill se morao slikati pa je znao da je njegova putovnica u izradi. Znao je da će je dobiti, ali nije znao kada – kazao je Radovich u uvodu našeg razgovora, na početku kojeg smo ga pitali za razinu unutarnjeg zadovoljstva obavljenim poslom.

– Teško je odmah reći. Perfekcionist sam i to možda moram promijeniti jer više gledam na pogreške nego na uspjeh. Ono što me najviše iznenadilo jest to da mi je dosta ljudi nakon tog mog intervjua s Belichickom prišlo i kazalo da im je bilo emotivno. Mislim da je razgovor bio OK, ali to nisam očekivao i čini se da je to ljudima bilo više od razgovora. To me malo čudi ali je lijepo čuti.

Belichick me jako iznenadio

A čini se da je i Belichick prihvatio svoju ulogu i da je u Hrvatskoj omekšao s obzirom na to da je poznat kao javna (slavna) osoba koja nerado priča puno.

– Ljudi koji prate NFL znaju da Bill ne voli konferencije za novinare, to mu je najgora stvar na svijetu. Ovdje me iznenadio od početka do kraja. Nisam znao što mogu od njega očekivati. Komuniciramo preko poruka, ali nismo bili veliki prijatelji. Ovo je prvi put da smo se ovako družili. Ako je ono najgore nula, a najbolje 10, ovo je bilo za 10 plus.

Očito su ga i Sunsetovo osoblje, tretman koji je imao i Hrvatska kao takva opustili da se dobro osjeća.

– Možda je ovdje bilo nekih njegovih fanova koji su bili agresivniji od drugih, no gdje god smo išli, on je bio susretljiv. On je megazvijezda u Americi. Kada nastupaš sa svojim timom u Super Bowlu, to svi gledaju, a kada ga osam puta osvojiš, e to je onda status božanstva. Jordan, Brady, Belichick... to su ljudi iz istog ranga.

Treće izdanje festivala bilo je dosad najjače, pri čemu treba reći da su i prvo i drugo izdanje bili za pamćenje.

– Hajdemo reći, više sam ponosan na druge nego na sebe. Premda smo mi u ovome zajedno, moram reći da je direktor festivala Damjan Rudež bio onaj koji je bio broj jedan, on je vozio taj auto, a ja sam pomagao gdje sam mogao. Što se sadržaja tiče, jako sam zadovoljan, od početka do kraja. Od Del Piera do Belichicka.

Dojam je da i direktor sadržaja, bivši košarkaški reprezentativac, Damjan Rudež u svojoj ulozi raste s rastom festivala.

– Kako ne. Meni je ovo između milijun obveza, a njemu je to primarni posao. Jako je ozbiljan, pametan, skroman i jako se trudi. Nema kod njega da se nešto ne može. Kad planiramo nešto, on nikad neće reći: "To nije moguće", već će reći: "Smislit ćemo nešto." Ljudi ga vole. Uvijek oko sebe imam ljude koje ljudi vole pa se volim zezati i kazati da onda ja mogu preuzeti ulogu "zločestog" šefa.

Budimo realni. Ne bi bilo ovakvih gostiju (NFL legende Edelman, Lewis, Belichick, nogometne zvijezde Schmeichel, Del Piero, boksački utjecajnik Espinoza...) da nema utjecaja koji Pete Radovich ima u američkom, a sada i u europskom sportu.

– Bude mi teško pozvati ljude jer mi svi oni rade veliku uslugu. Osim toga, u Hrvatsku nije lako doći iz Amerike, nema izravnih letova. Ipak, kada jednom dođu, svi mi kažu da im je bilo super pa je tako bio slučaj i s Julianom Edelmanom, Rayem Lewisom, Peterom Schmeichelom, Kate Abdo, Mattom Barnesom, Stevenom Jacksonom, Alesandrom del Pierom i Billom Belichickom. To su svjetska imena i svi su zadovoljni.

A zadovoljne su bile i hrvatske sportske legende Ivica Kostelić i Željko Mavrović, koji su bili jako zanimljivi i čiji su paneli bili jako gledani. Iz godine u godinu letvica se dizala.

– Idemo dalje. Rastemo i po zanimanju. U početku je bilo 40 ljudi, pa je bilo 100 ljudi, a sada smo imali 400-500 ljudi. Dvorana je bila puna. Možda napravimo da u isto vrijeme imamo dvije dvorane. No, ne želimo ni da bude preveliko. Dio uspjeha je što je ovo intimno, što se ljudi upoznaju i povežu, dobiju taj obiteljski osjećaj, a da imamo tri-četiri tisuće ljudi, to bismo izgubili. Osim toga, i ovaj resort Punta Skala čini se pogodnim za to. Ekskluzivan je, ali je intiman.

Je li i dalje želja dovesti Mikea Tysona i Stipu Miočića, koji su iz ovih ili onih razloga dosad bili spriječeni? Zapravo, obojica se spremaju za svoje borbe. Tyson s Jakeom Paulom, a Miočić za okršaj s Jonom Jonesom?

– I jedan i drugi su u miksu. Za Tysona imamo Stevena Espinozu, njegova bivšeg odvjetnika koji ga jako dobro poznaje, a koji je postao veliki ambasador ovog festivala. A Stipe Miočić još uvijek trenira, no mislim da neće još dugo i on je "no brainer", nešto što se podrazumijeva s obzirom na njegovo hrvatsko podrijetlo.

I sam Bill Belichick nametnuo je neka imena iz svijeta američkog nogometa koja su također zanimljiva, a imaju hrvatsko podrijetlo.

– Da, Nick Saban je najveći trener sveučilišnog nogometa i on je Hrvat, baš kao i bivši "linebacker" Patriotsa Rob Ninkovich. Velikom treneru Peteu Carrollu majka je Hrvatica baš kao i bivšem igraču New York Giantsa Davidu Diehlu. Tu je i nogometaš Christian Pulisic, nogometaš Milana i kapetan američke reprezentacije, koji već ima putovnicu i državljanstvo.

Razmišlja li se o NBA košarkašima?

– O ovima koji su umirovljeni dakako da razmišljamo. Oni koji su aktivni, s njima se teško dogovoriti jer vam nitko u rano proljeće ne može obećati da će biti dostupan početkom lipnja. Jer svi se oni nadaju da će dospjeti u doigravanje te potom i daleko dogurati u borbi za NBA naslov. Potvrditi svoj dolazak u Zadar za njih bi značilo da su priznali da ne mogu ništa napraviti u doigravanju.

Euro ću gledati kod kuće

Pete Radović doputovao je u Zadar sa svojim 45. Emmyjem, najprestižnijom nagradom u televizijskoj industriji, za koji je rekao da će ga ostaviti u zadarskoj kući svoje majke. Koji je od svih Emmyja bio najemotivniji?

– To me nitko nikad nije pitao. Bit će da je to bio onaj prvi koji sam dobio za priču o Super Bowlu. Gotovo pola mojih Emmyja vezano je uz Super Bowl. Kad je najveći pritisak, ja dižem svoju igru.

A njegova je igra i jurnjava po svijetu pa nema vremena ni pošteno proslaviti uspjeh trećeg izdanja Sunset Sports Media Festivala.

– Iz Hrvatske letim u Milano, gdje imam snimanje sa Zlatanom Ibrahimovićem. Nakon toga vraćam se u Ameriku, gdje sam dva-tri tjedna i potom dolazim u Hrvatsku, ali na odmor.

A gdje se proslavljeni američki Hrvat odmara kada je u Lijepoj Našoj?

– Budem najčešće u okolici Zadra. Na Pašmanu, Zverincu, u Zadru, a znamo ići i na izlete. Katkad unajmim brod na tjedan dana. Svi me pitaju zašto ne ljetujem na Bahamima, Bermudima, Havajima... Zašto uvijek Hrvatska. Zašto ne bi, to je meni glupo pitanje. Ima toga što još nismo vidjeli.

Na predstojećem Euru za Hrvatsku će navijati svim srcem, ali u Njemačku ići neće.

– To mi je najbolje gledati na televiziji. Kada sam na utakmici, to mi je kao da radim, kao da sam na poslu.