Zvijezda serije 'Crno - bijeli svijet' udala se u tajnosti zadnjeg dana 2022. godine i očekuje prinovu

Glumica Sara Stanić (37), koju je publika zavoljela kroz lik Marine koju je utjelovila u popularnoj HRT-ovoj seriji "Crno - bijeli svijet", otkrila je novosti iz svog privatnog života. Naime, Sara će krajem lipnja ili u prvim danima srpnja postati mami, a zadnjeg dana prošle godine se udala u tajnosti.

- Trudnoća protječe stvarno odlično i bezbolno, sve je u redu. Nisam povraćala, nisam imala mučnine, a rastem na očigled. Čini mi se da sam malo porasla od kada je počeo ovaj intervju i to je sada jedini simptom moje trudnoće. Beba dolazi krajem lipnja, početkom srpnja. Sada mi se čini da je to jako, jako daleko i s obzirom na moje (ne)strpljenje htjela bih da dođe malo brže. S obzirom na moj temperament čini mi se da je daleko, ali stvarno će to brzo doći - ispričala je Sara u razgovoru za Story te otkrila tko je njezin životni partner i otac djeteta te zašto je odabrala Silvestrovo za dan vjenčanja.

- Udala sam se na Staru godinu. Htjeli smo da bude malo pojačan novogodišnji tulum i bilo nam je odlično - izjavila je Sara čiji je odabranik copywriter Dominik Blažević. Sara je nedavno imala premijeru predstave "Španjolski komad" u kojoj Sara i Ana Vučak Veljača igraju sestre i sigurno je kako se u njihovom odnosu mogu prepoznati mnoge sestre. Radnja ove predstave vrti se oko majke Pilar koja je stup obitelji i koja sa svoje dvije kćeri Nurijom i Aurelijom, objema glumicama, zna izaći na kraj.

Prije premijere "Španjolskog komada" Sara je imala i premijeru predstave "Djevojka za zbogom", koju je prema drami Neila Simona režirao Goran Kulenović. Stvorio je, adaptirajući tekst s glumicom Sarom Stanić, koja je uz njega i Kristinu Kegljen radila i na prijevodu predstave.

