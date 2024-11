Život ih je stalno razdvajao, ali Željko i Tatjana sada su ponovno zajedno: 'Napokon je tu!'

Prošli tjedan u 'Ljubav je na selu' bio je obilježen dolaskom novih kandidatkinja na imanja. Farmera Željka tijekom izleta u Senj, na koji je poveo svoje kandidatkinje Mariju i Vesnu, iznenadio je dolazak voditeljice 'Ljubav je na selu' Anite Martinović, koja je sa sobom dovela i posebnu gošću, a njihova priča sve je raznježila.

Naime, riječ je o Tatjani koju poznaje otprije i s kojom ga vežu godine prijateljstva. A iako su jedno drugome uvijek bili jako važni, život je stalno našao način da ih nekako razdvoji. „Mi smo se na moru upoznali jer su nam roditelji radili na željeznici, i moj tata i njegov tata. Upoznali smo se u odmaralištu kao djeca, tako da se mi otad znamo. Kao mali smo se držali za ruke već onda... Bila je simpatija. Svaki put kad bi se trebalo dogoditi ono nešto, onda je nešto bilo drugo... On se oženio, ja sam se udala i nekako smo otišli svaki na svoju stranu“, ispričala je Tatjana.

Otkrila je kako smatra da je sada pravo vrijeme da nastave tamo gdje su stali, pa je skupila hrabrosti i odlučila se prijaviti u show: „Vidjela sam njegov profil na televiziji kad sam došla s posla i odlučila sam mu se javiti, iako se mi znamo otprije, ali nije bilo prilike... Sad sam rekla da ću doći da mi tu svoju ljubav sklopimo nekako... Napokon je tu!“

„Ne mogu vjerovati! Sve su pokazale moje suze iskrene... Ne bih htio povrijediti ni Mariju i Vesnu“, komentirao je Željko cijelu situaciju, no njegovom veselju nije bilo kraja, „Nadam se da će biti ta neka treća sreća da budem s njom jer nismo uspjeli u 18 godina.“

Mariju i Vesnu dolazak nove kandidatkinje prilično je iznenadio, no isprva su je srdačno dočekale. „Ženo kraljice, zaslužuješ ga imati“, odmah je Tatjani poručila Marija, koja je ranije na izletu od farmera neuspješno pokušala izmamiti neke emocije i priznanja što osjeća prema njoj.

Unatoč odobravanju, već je idući dan zahladila svoje odnose sa Željkom, što je primijetio i sam farmer. „Došla sam do zaključka da neki ljudi nisu iskreni“, poručila je. „Potresena je jako jer dosad je bila, kako si je ona umislila, da je ona Željkova i to je to. Nema nitko drugi. Naravno, sad je problem što je došla Tajči“, kazala je Vesna. S druge strane, Marija smatra da se Vesna ulizuje novoj gošći.

Već u sutrašnjoj epizodi, farmer će Tatjanu povesti na jedno posebno mjesto kako bi nasamo u miru porazgovarali i vidjeli na čemu su. „Vodim je na taj spoj... Nisam je jako dugo vidio, da vidim je li se što promijenilo kod nje“, kazat će Željko.

„To je bio najbolji trenutak koji se mogao dogoditi, da sam ja napokon imala malo vremena da budemo on i ja nasamo“, komentirat će i Tatjana, koja će mu darovati i poseban dar.

A kako će na njega reagirati Željko, što će otkriti jedno drugome i hoće li pasti neka intimna priznanja? Gledatelje večeras od 20.15 sati očekuje još jedna epizoda glazbenog spektakla 'Superstar', a nove avanture na imanjima mogu pratiti već sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

