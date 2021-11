Živim u zemlji koju vode ljudi koji bi u normalnom sistemu bili u zatvoru ili bi bili nebitni

Sarajevo, svibanj 2021. godine. Baščaršija se pokušava oporaviti od duge i teške pandemijske godine. Pandemija još traje, ali ipak, dolazi ljeto, postoji nada da bi se stvari mogle, barem nakratko, popraviti. Kada jedno jutro u Enesovu ćevabdžinicu uđe Zagrepčanka i kaže da je došla pojesti “najbolje ćevape u Sarajevu”, on je pošalje Izi, da bi tako i on tradicionalno mogao nakon prve uslužene mušterije priuštiti sebi zadovoljstvo prve jutarnje kafe. Ova sasvim bezazlena, prijateljska gesta izaziva potpun raspad susjedskog, poslovnog i privatnog života, ne samo Enesova i Izina nego i cijeloga grada. No ključno je pitanje gdje se u Sarajevu jedu najbolji ćevapi.