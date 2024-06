Zgodna liječnica iz 'Braka na prvu' progovorila o teškim trenucima: 'Ponekad se pitam...'

Liječnica i influencerica Petra Meštrić, koju je javnost upoznala kroz sudjelovanje u RTL-ovom showu 'Brak na prvu', poznata je i po tome što često sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama dijeli osobne stavove i situacije iz privatnog života. Lijepa plavuša u najnovijem je javnom obraćanju progovorila o nekim životnim nedoumicama.

- Nakon uspjeha slijede i velika razočaranja jer, sve je to život - započela je influencerica uz uplakani emotikon, pa zahvalila na današnjim suzama. - Željela bih da normaliziramo činjenicu da je ok ponekad se osjećati loše. I ok je objaviti to na društvenim mrežama. I ok je osjećati se bespomoćno, tražiti razlog zašto... Ok je i ponekad i napraviti nešto da razveseliš druge ljude, a nisi morao, ok je, kad ne moraš, a napraviš, a možeš i da ne napraviš, na tebi je - nastavila je Petra, nakon čega se dotakla svog zalaganja.

Foto: Instagram screenshot

- Ponekad se pitam što se ja u životu toliko trudim, toliko radim... Vidi li se to uopće? Prepoznaju li to ljudi? Barem oni koji bi "trebali" prepoznati. Za neke stvari u životu nema recepta, nema fakulteta, nema predavanja, nema literature, čak ni instruktora jer da ima ja bih sve dala da to doktoriram - ostala je misteriozna Meštrić.

Podsjetimo, lijepa plavuša nedavno je na svom Instagram profilu objavila situaciju koja joj se dogodila u taksiju. - Rijetko se vozim taksijem, a upravo sam i sama sebi potvrdila zašto. Gospodin vozač je otvorio oba prednja prozora, propuh je bio užasan i moju zamolbu da ih zatvori je glatko ignorirao. Nisam tip koji zahtjeva nešto ili se svađa, ali mislim da sam ovaj put ipak trebala... Ok, zadovoljstvo vožnjom vidjet će se na napojnici, napisala je Petra.

Nakon toga je na storyju i objavila fotografiju sa zagrebačke špice, gdje je pila kavu s kolegicom iz showa "Brak na prvu” Hedvigom Tandarom. - Nema gdje nas nema - napisala je Hedviga.

Inače, Petra je nedavno na Instagramu progovorila i o muško-ženskim odnosima. - Često me pitaju za mišljenje o muško-ženskim odnosima. Ne znam je li to zato što netko smatra moje mišljenje relevantnim na tu temu ili zato što se ljudi jednostavno vole čuditi nečemu što je drukčije od njihovih svjetonazora - započela je Petra u opisu te dodala kako je ovo što slijedi isključivo njezino mišljenje i ne nameće ga nikome. - Ne želim ni na koga utjecati ni svojim stavom po ovom pitanju, jednostavno mislim da imam pravo na svoj stav u vezi sa stvarima koje se tiču samo i isključivo mene - upozorila je.

- Gledajući u prošlost, muškarci su nekad bili lovci, oni koji su se brinuli da sve privrede za obitelj. Žene su bile nježniji spol. Problem je što su se danas te uloge zamijenile. Ako žena nema ‘lovca‘, ona mora sama postati taj ‘lovac‘, inače će umrijeti od gladi, je l'‘. Ako žena preuzme ulogu muškarca te postaje ‘lovac‘, osoba koja donosi hranu, novac na stol, čemu onda služi taj netko drugi koji ne obavlja svoju ‘dužnost‘? Uloge su se zamijenile, tj. žena je preuzela, uz svoju i ulogu muškarca, a on… Kako koji… Tako smo izmijenili tradiciju, one nekadašnje vrijednosti… Danas je žena jaka, samostalna, a muškarac? Muškarac je lijep. A što će meni lijep muškarac? - upitala je Petra.

