Žene traže primitivca da od njega naprave papučara

Novinar, putopisac i bloger Domagoj Jakopović Ribafish poznat je po brojnim kolumnama o hrani, ali i muško-ženskim odnosima. Kolumne koje je godinama objavljivao u raznim medijima skupio je u knjigu “Šaptač ženama” koja će se od srijede naći na kioscima.

– Često mi se znalo dogoditi da me ljudi zaustavljaju na cesti i kažu: “Sjećaš li se onog svog teksta”, a ja bih shvatio da se ne sjećam. Počeo sam tražiti svoje stare tekstove i shvatio da ima nekih 70 kolumni. Počeo sam ih stavljati na svoj blog, a onda sam se dogovorio i s kolegama u redakciji 24 sata da sve to objavimo u knjizi – kazao je Ribafish. Za svoje kolumne kaže da “neće promijeniti svijet”, nego se radi o knjizi namijenjenoj inteligentnim ljudima koji se vole zezati.

– Naziv “Šaptač ženama” bio je naziv moje kolumne u Cosmopolitanu. Žene uvijek žele nekakvog primitivca od kojeg bi napravile papučara koji voli samo njih. Naravno da to nije moguće. Tadašnja urednica imala je ideju da ženama kroz moje kolumne približi beta-mužjaka koji kuha i posprema. U ženskim očima ja sam luzer koji je simpatičan ili drag, ali nikad neću biti Aquaman ili mafijaš – veli Ribafish.

U kolumnama ima puno zanimljivih priča koje je Ribafish doživio slušajući prijateljice kojima je bio rame za plakanje.

– Jedna mi je cura rekla kako je bila na team buildingu u Beogradu gdje je upoznala pravog džentlmena. Frajer joj je prvu večer poklonio ružu i rekao kako je predivna te da se zaljubio. Ona je iduću večer spavala s njim, a veli kako bi je odbilo da ju je napao odmah prvu večer. Poslije sam čuo istu priču i došao do zaključka kako Hrvatice često doživljavaju sličnu priču u Beogradu. To je bilo toliko čitano da su me zvali na jednu srpsku televiziju, gdje sam govorio o tome kako se Hrvatice dolaze u Beograd seksati. Kada su me počeli zezati, samo sam im odgovorio da to Dalmatinci ionako njihovim ženama rade godinama – kaže Ribafish i dodaje kako ni nakon svih ovih godina i dalje ne može sasvim razumjeti žene.