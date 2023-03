Željko Pervan o turneji s ekipom Večernje škole: U Slavoniji smo se svi udebljali tri kilograma

Prije gotovo mjesec i pol dana junaci legendarne Večernje škole na čelu s Željkom Pervanom nakon dugih 15 godina okupili su se i krenuli na turneju pod nazivom 'Posljednja Večernja' koja oduševljava gledatelje gdje god da se pojave. Turneja je započela iz Slavonskog Broda, točnije iz Sportske dvorane Brod koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Oduševljeni fanovi jedva su čekali ponovno u školskim klupama vidjeti Željka Pervana kao profesora Maksimilijana Juru Kučina i njegove učenike Blaža (Damir Folnegović), Antimona (Ahmed El Rahim), Denisa (Mladen Horvat) i Aljošu (Zlatan Zuhrić-Zuhra), a oduševljenje se nastavilo i u drugim gradovima koje su do sada posjetili.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U pauzama od nastupa ekipa Večernje škole posjetila je i Iločke podrume i Ladanjsko imanje Principovac. S njima nažalost nije bio i Željko Pervan, a s obzirom na to da su se mnogi korisnici društvenih mreža pitali što se dogodilo s 'profesorom' nakon što je na društvenim mrežama objavljeno da je opravdano izostao. Pervana smo kontaktirali kako bi provjerili što se događa, a on nam se odlično raspoložen javio na telefon.

"Osjećam se odlično, baš sam se odmorio", kazao nam je Pervan. Na naše pitanje znači li to da nema razloga za zabrinutost Pervan je odmahnuo rukom. "Ma kakvi, imao sam već ranije dogovoren nastup u Zagrebu pa sam morao ići. Nakon nastupa u Vukovaru s dečkima vratio sam se u Zagreb, a zatim smo dalje u Požegi nastavili s turnejom", rekao je Pervan.

I kakvi su dojmovi? "Gdje god dođemo čekaju nas pune dvorane, ali i tehnički problemi. Zvuk moramo naštimavati. Iskreno da vam kažem nije lako imati predstavu pred 3500 ljudi. Volio bih da sam na nekom drugom mjestu, primjerice u Histrionima, tada ne bi imali takvih problema", odgovara Pervan koji unatoč tehničkim izazovima uživa ponovno biti pred publikom i to uz svoje kolege iz legendarne 'Večernje škole'.

"U Slavoniji su nas odlično ugostili. Svi su dobili tri kilograma, ne zajedno nego svatko od njih...", govori nam Pervan. Znači, spremate se nakon Slavonije i na neki detox?, pitamo ga.

"Na sve moramo ići nakon ovog", kroz smijeh odgovara Željko Pervan koji sa svojom ekipom nastavlja dalje. Pred njima su nastupi u još 14 gradova u Hrvatskoj i inozemstvu, a s obzirom na odličan odjek koji turneja ima možda se ekipa ipak predomisli i odustane od ideje da ovo bude doista kako joj i samo ime kaže "Posljednja Večernja".

Prije polaska na samu turneju s Pervanom smo razgovarali, a on nam je tada otkrio i kako je došao na ideju o ponovnom okupljanju. - Kada su me ljudi pitali kada će ponovo "Večernja škola", mislio sam da me to pitaju u nedostatku nekih drugih tema o kojima bi razgovarali, nisam bio svjestan novih generacija i onih starijih koji dobro pamte. Spremamo, kao i uvijek, osvrte na današnjicu, naravno, svatko iz svoga kuta i svoga lika. Puno je promjena u društvu koje dotiču naše likove. Uči se dok si živ, a pogotovo s novim izazovima koji se događaju pred već okoštalim, formiranim ljudima - rekao je Pervan koji nam je, na žalost mnogih, tom prilikom kazao i kako su šanse za povratak Večernje škole na televiziju prilično ništavne.

- Mnogi koji priželjkuju nešto takvo prostodušni su i medijski naivni. Mislim da su šanse prilično ništavne. Iz iskustva znam kakva bića obitavaju na mjestima koja odlučuju o TV sudbama ljudi. Pitao sam jedno v.d. biće odgovorno za zabavu što misli o tome da rasprodam pet dvorana Lisinski sa svojim stand-up om, a nema me na nacionalnoj televiziji, rekao je da dođem i radim što hoću, onako usput. To je duh Salierija, uništavajuća prosječnost - zaključio je Pervan u intervjuu koji nam je dao sredinom siječnja ove godine.

VIDEO Hus iz Parnog valjka otkrio nam je sve o nastavku rada benda