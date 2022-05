Zelenski se javio uoči Eurovizije, objavio video: 'Podržimo Ukrajinu'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu je objavio video podrške bendu Kalush koji na Euroviziji predstavlja Ukrajinu. Ukrajinci su ove godine najveći favoriti za pobjedu i cijelo vrijeme kotiraju visoko na kladionicama.

'Uskoro će na Euroviziji cijeli kontinet i cijeli svijet čuti naš jezik i našu riječ. Vjerujem da će ta riječ biti pobjeda. Europo, glasujte za Kalush, koji nastupaju pod rednim brojem 12. Podržimo naše sunarodnjake. Podržimo Ukrajinu' kazao je Zelenski u videu.

President Volodymyr Zelenskyy



Very soon in #Eurovision, the continent and the whole world will hear our native word.

I believe that in the end, this word will be "Victory"

Europe, vote for Kalush - № 12!

Let’s support our fellow countrymen!

Let’s support #Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/ghB5zg3O5b