Žanamari objavila fotografiju u haljini s dubokim prorezom te brojne pratitelje oduševila: 'Bombastična'

Pjevačica i fitness-influencerica Žanamari Perčić (41) sa svojim je pratiteljima podijelila nekoliko fotografija u žutoj haljinici te brojne oduševila. Naime, Žanamari je pozirala u haljini bez ramena te s raspuštenom kosom. Haljina je imala i duboki prorez na donjem dijelu te otkrila njezine istrenirane noge, a još isticao se i njezin raskošni dekolte.

- Ko' brod u boci putujem - poručila je Žanamari uz objavu, a brojni su joj obožavatelji uputili komplimente. "Top", "Bombastična", "Goriš", "Kakvo tijelo", "Blistaš", "Jednostavno prelijepa", pisali su joj.

Podsjetimo, pjevačica puno vremena provodi u teretani, a sa svojih 184 tisuće pratitelja na Instagramu često dijeli i kako izgledaju njezini treninzi. U jednom intervju progovorila je i o svojoj rutini vježbanja.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa- ispričala je te objasnila kako pazi na prehranu.

- Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nje to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava. Objasnila je i da ima celulita.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari tada.

