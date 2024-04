Geldof u Tvornici izvrijeđao Putina, a 'I Don't Like Mondays' posvetio majkama i djeci Palestine

Zagrebe zakasnili ste četiri jeb..e godine“, poručio je Bob Geldof publici u Tvornici kad joj se prvi put obratio s pozornice, misleći na dva odgođena pokušaja koncerta 2020. u vrijeme pandemije. Često je Geldof s bine koristio tu prostu riječ, što nije čudno za čovjeka koji je i s pozornice Live Aida milijunima u svijetu otvoreno rekao „dajte nam vaš jeb..i novac“.

Devedesetminutni koncert s dvadeset pjesama bio je odličan, iako The Boomtown Rats uopće nisu na turneji, sviraju tek za par mjeseci na engleskim festivalima, ali je usvirana ekipa s Geldofom uspjela na ovom one-off nastupu, jer se nije pokazao kao „sir“ i celebrity, nego kao dio rock benda koji je ostao u sjeni kasnijih Geldofovih Band Aid i Live Aid humanitarnih pothvata.

Nakon iznenađujućeg početka s „Close as You'll Ever Be“ koju inače ne sviraju, stare pjesme poput „“The Elephant's Graveyard“ „Like Clockwork“, „Someone's Looking at You“, „She's So Modern“, „Diamond Smiles“ i druge pokazale su koliko su se domaći novovalni bendovi znali „nasloniti“ na The Boomtown Rats.

Često sam imao dojam kao da gledam sijedog i neobrijanog Micka Jaggera - na čije kretnje pomalo podsjeća mršavi, visoki i scenski aktivan Geldof - a slušam bolju vokalnu verziju Rogera Watersa, na čiji glas Geldof podsjeća kad govori. A podsjeća i time što govori. Nije ni čudno, jer Waters ga je izabrao za glavnu ulogu u filmu „The Wall“ Alana Parkera jioš 1982.

Primjerice, u onoj ključnoj dramatskoj pauzi pjesme „I Don't Like Mondays“, njihovog jedinog klasika tog ranga, nakon stihova „how to die“ Geldof je rekao: „kad smo pisali ovu pjesmu radilo se o drugim stvarima, ali danas ne mogu ne pomisiti na Ukrajince koji se bore protiv „fucking pig Putina“ ili na iscpljene majke i djecu u Palestini“. Nastavivši odmah s „Against the World“ s EP-ja iz 2021. i animiranjem publike riječima „vi i ja protiv čitavog jeb..og svijeta“.

Izvrsni dijelovi koncerta bili su boogie tutnjava u produženoj „(She's Gonna) Do You In“ u kojoj se Geldof dohvatio i usne harmonike, da bi u „Mary of the 4th Form“ uključili i „Boom Boom“ John Lee Hookera. Blues je očito stanje svijesti i današnje situacije u svijetu. Nakon završnog klasika „Rat Trap“, na bis odsvirana „The Boomtown Rats“ kao jedna od samo dvije novije izvedene pjesme s povratničkog albuma „Citizens of Boomtown“ iz 2020., prvog nakon 36 godina, zaokružila je priču u sadašnjem vremenu. Koliko je bilo ljudi u dvorani? Dosta, možda oko 900, ali bilo je i dosta podijeljenih ulaznica koje su se šakom i kapom dijelile po Zagrebu, ali to ne umanjuje vrijednost odličnog koncerta Boomtown Ratsa, puno boljeg nego sam očekivao.

