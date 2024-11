Zajednički album Dunje Knebl, Nine Romić i Jelene Galić jedan je od albuma godine kod nas

Termin supergrupa obično se koristi pogrešno, za neke islužene showbiz mahere koji nedostatak ideja zamjenjuju isplativom novom komercijalnom formacijom, najčešće jednokratnom. Prava supergrupa je ova poput Dunija, skup imena koje imaju zajednički važan zadatak, a album "Bilo je sada" jedan je od najvažnijih ove godine kod nas. Zapravo puno godina. Pogotovo znamo li koliko je domaća tradicijska glazba loše i banalno korištena u kontekstu estrade, na rubu estetike kiča i estrade. Najnoviji zajednički album Nine Romić, Dunje Knebl i Jelene Galić s lakoćom ulazi u red najznačajnijih arhivskih projekata ne samo ove godine.

Tri dive odabrale su nepoznate tradicijske pjesme - uvodni singl "Čula jesam" vjerojatno je najpoznatija - od kojih dvanaest nikada nisu snimljene za nosač zvuka i izvukle ih na površinu prekrasnog konceptualnog albuma "Bilo je sada" (Menart) s takvom uvjerljivošću da se čine potpuno aktualne i u današnjoj situaciji. Opore, tužne, nježne, ljubavne ili angažirane, svim tim prekrasnim pjesmama dale su zadovoljštinu u današnjem vremenu i dovele ih pred nove slušatelje i u komornim, filigranski pažljivim izvedbama ih snimile za album, kao spoj hrvatskih tradicijskih pjesama koje govore o tragičnim ženskim sudbinama i univerzalnim pričama o otpornosti i snazi žena kroz povijest.

Ništa čudno znamo li za njihove kapacitete i višegodišnju sklonost, pogotovo Dunje Knebl koja je ogromno zadužila scenu domaće etno glazbe, a kasnije joj se pridružile mlađe Nina Romić i Jelena Galić. Sve tri potpisale su poveći broj albuma, pjesama i koncerata, od kojih su mnogi bili proglašavani najboljim autorskim projektima ili albumima na popisima kritičara krajem godina. Na tragu američkih field recordings Alana Lomaxa, koji je od 1933. na površinu izvlačio i bilježio stare blues i folk napjeve za washingtonsku Kongresnu knjižnicu, da bi ih kasnije otkrili Woody Guthrie, Bob Dylan i drugi, Dunije su pronašle 14 pjesama i snimile ih za zbirku "Bilo je sada".

Veličanstvenim vokalnim izvedbama, emocionalnim i potresnim kad to treba, uz minimalističku ambijentalnu pratnju prošle su od Međimurja i Zagorja do Dalmacije i, kad proučite teme pjesama, shvatite da imaju puno sličnosti s "Murder Ballads" Nicka Cavea i tradicijom pjesama o nasilju, koja se i naziva upravo tako, jasno i izravno, murder ballads. A i Cave se tamo u nekoliko trenutaka poslužio tradicionalnim starim predlošcima, samo u elektrificiranoj varijanti, spram akustične gracioznosti Dunija.

Kao i kod njega, nakon što proučite tekstove pjesama i čujete njihovu maestralnu vokalnu interpretaciju koja ostavlja prostora temama da izađu na površinu, nekoliko puta će vam se zalediti krv u žilama i ostat će vam dojam nevjerice. Nakon ovoliko nasilja, koliko je upisano u ove tradicionale, za koje toliko puta čujete u današnjim vijestima o femicidu i u televizijskim dnevnicima, izreka kako je "nekada bilo bolje" čini vam se kao idealističko pojednostavljenje koje zanemaruje svu muku i teškoće kroz koje su žene kod nas prolazile i još danas se s njima susreću, pa završe u vijestima, ako ne i još gore.

Očito, osim što se radi o artistički besprijekornom albumu, radi se i o vrlo angažiranom projektu, ali on je čvrsto uglavljen u visokoestetizirane postavke ovakve glazbe koju zbog toga neće čuti oni koji bi možda trebali. Svi ostali uživat će u pedantno sastavljenom materijalu jednog od najboljih ovogodišnjih domaćih albuma koji će, kako i dolikuje ovako cjelovitim pothvatima, Menart uskoro objaviti na vinilnoj LP ploči. Do tada obiđite streaming servise i poslušajte ga, pa ako vam se sve zakašnjele rasprave o položaju žena ili obiteljskom nasilju učine nedovoljno istraženima i istaknutima kod nas, u pravu ste.

"U ovim se pjesmama naše žene ne mire sa svojom sudbinom kakva bi zapravo trebala biti zacrtana", kaže Nina Romić, koja, kako točno navodi press objava, "zajedno sa Dunjom Knebl i Jelenom Galić, okupljenima pod imenom Dunije, spašava od zaborava zaboravljene glasove žena kroz svoj novi album 'Bilo je sada' u žanru world musica. S četrnaest pažljivo odabranih tradicijskih pjesama, Dunije daju glas onima čije su priče ostale neispričane. Ove pjesme, preuzete iz bogate hrvatske glazbene baštine regionalnih pjesmarica, ujedno su i projekt očuvanja hrvatske glazbene baštine".

Nina Romić ovom prilikom ističe protest neimenovanih glasova žena, ali slične se situacije događaju i danas, desetljećima ili stoljećima nakon što su neke od ovih pjesama napisane: "U ovim se pjesmama naše žene ne mire sa svojom sudbinom kakva bi zapravo trebala biti zacrtana. One bi trebale znati kako će im izgledati njihov život do samog konca, ali se ne mire s tim uvjetovanim stanjem i izlaze iz okvira svojim djelovanjem. Makar to bio glas negodovanja ili neslaganja, one daju protest. U njima inzistiramo na tome da žene trebaju biti samostalne i da njihova potreba treba biti poštivana."

Ponovo se pokazuje da samo rijetki znaju prići tradiciji na iskren i glazbeno beskompromisan, nekalkulantski način, a Dunije dostižu te vrhunce ne samo "totalnom" muzikološkom strategijom, nego i izvedbom koja plijeni, od filigranskih instrumentalnih i vokalnih izvedbi, do produkcije koja primjereno pogađa atmosferu pjesama i dodaje im na uvjerljivosti i sugestivnosti. Kao što je najavila prva objava za medije, u kreiranju zvuka im se pridružio producent Silvio Bočić - četverostruki dobitnik Porina, glazbenik u bendu Darka Rundeka i Mangroove - postižući mistične ugođaje, pojačavajući dojam osnovnih interpretacija dodatnim instrumentima i produkcijom, sa željom pronalaženja puta do novog kruga slušatelja, te podsjetiti na kulturološke korijene i uklanjanje žanrovskih barijera, a sve skupa u sugestivnu omotnicu zapakirao je autor naslovnice Igor Jurilj.

Dunja Knebl o čestoj marginalizaciji tradicijske glazbe i ovom etnomuzikološkom doprinosu našoj kulturi kaže: "Možda jedna od najučestalijih predrasuda je ona da je narodna glazba neaktualna, staromodna i da nema prostora za inovaciju. S tim se ne bih složila. Razlog zbog kojeg sam počela snimati tradicijske pjesme, koje već 30-ak godina predstavljam i koncertno, jest da se mogu čuti i da se ne zaborave". Iako sam naslov albuma "Bilo je sada" isprva protumačio kao poruku da je nešto što je bilo prisutno i danas, autorice su naglasile da naslov, osim što simbolizira povezanost prošlosti i sadašnjosti, nosi i jasnu aktivističku poruku, aludirajući i na bȉlo, puls života trenutka.

O aktualnosti tematike, kao i stalnom ženskom izazovu bivanja, unatoč i višestoljetnom vijeku nekih od odabranih pjesama, Jelena Galić je rekla: "Svaka žena koja je majka ima jednu ulogu u savijanju gnijezda. Ima jednu ulogu u kojoj mora se brinuti za to što radi, a istovremeno bi trebala biti i ostvarena u svojoj karijeri."

Radi razumijevanja konteksta ove suradnje pod imenom Dunije, treba nešto reći i o protagonisticama, barem načelno za čitatelje koji ne znaju detalje. Nina Romić karika je koja ostaje, a ne nedostaje, između prvih pothvata Dunje Knebl i Lidije Bajuk prije tridesetak godina i nove generacije ponajboljih domaćih kantautorica, kad su nove domaće prvakinje ženskog pisma uhvatile vlak sa sličnom scenom u svijetu. Pokrenula je i program Začarana Močvara koji je postao izlogom zanimljivih domaćih etnografskih nastupa i promocija albuma, među ostalim i onih Dunje Knebl.

Uz pomoć ključne suradnice Jelene Galić na kontrabasu, mandolini i glockenspielu te u suradnji s producentom Silvijem Bočićem, Nina Romić objavila je lani jedan od najboljih domaćih albuma godine "Jezero". "Jezero" je bilo sasvim drukčije od prethodnog "Sloboda" iz 2018., na kojoj se od proširenog benda vratila intimnijoj, često i solističkoj svirci, što je do neke mjere bio recept zadržan i na albumu Dunija "Bilo je sada".

Da ne odlazimo previše u bogatu diskografsku prošlost Dunje Knebl, zadnjih godina objavila je nekoliko sjajnih radova u društvu podjednako inspirativnih i kreativnih kolega. Uz albume "Songbook Songs" sa Rokom Margetom 2021. i "Sunce" s riječkim gitaristom Zoranom Majstorovićem 2022., za etiketu Geenger Records, krajem prošle godine s Adamom Semijalcem objavila je potresan album, "Moje srce se reskoli". Upravo on je strukturom i ugođajem možda najbliži "Bilo je danas", sa sličnim tragičnim pričama o potresnim sudbinama koje vrebaju iz mnogih kutaka povijesti i poput nekog neuništivog usuda pojavljuju se iznova u sadašnjosti. Slušajući "Bilo je danas" nemoguće se oteti dojmu da je ta prošlost neodvojiva od današnjice do te mjere da se aktualnost pjesama ne poništava, nego povećava protokom vremena.

