FOTO Zaručili se RTL-ov novinar i poznata glumica! Ona puca od sreće i ponosa, pokazala prsten

Naša mlada glumica i redateljica Arija Rizvić i urednik RTL Sporta Marko Vargek zaručili su se nakon nepune četiri godine veze. Ovu prelijepu vijest podijelila je Arija putem svog profila na Instagramu, a novi korak u svojoj ljubavi par se odlučio napraviti tijekom romantičnog putovanja u Portugalu.

- Definitivno najbolja slika iz Lisabona - napisala je presretna Rizvić uz crno-bijelu fotografiju svoje i Markove ruke. Na slici Vargek drži svoju zaručnicu za ruku, a na njenom prstenjaku ističe se predivni zaručnički prsten. Objava je u nešto više od sat vremena skupila preko tisuću oznaka 'Sviđa mi se', a čestitke novozaručenom paru ne prestaje pristizati.

- "Iskrene čestitke", "Aaaa diivnooo, čestitaaam od srcaaa!", "A daaaaaaj", "Dragaa, čestitam! Presretna zbog vas, nadam se da stižem na vjenčanje stoljeća", "Čestitam Arija neka vam je sa srećom", "Bravo golupčići"" - pišu oduševljeni i raznježeni kolege i prijatelji. Inače, mlada glumica i RTL-ov sportski novinar upoznali su se upravo preko zajedničkih prijatelja, a u vezi su nešto više od tri godine. Koliko se vole, rado pokazuju na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Ariju možemo gledati u RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti', a prije povratka na set poznata Riječanka odmarala se u društvu svog zaručnika Marka Vargeka. Urednik RTL Sporta velika je podrška svojoj djevojci, a njezina uloga Blanke Kos u seriji 'Sjene prošlosti' posebno mu je intrigantna.

"Zna me zezati i pitati kako to da sam takva zlica", kroz smijeh priča Arija pa dodaje: "Blanka je pilates trenerica Marte (Jelena Perčin) i Paule (Dajana Čuljak), mlada djevojka koja silno želi biti dio visokog društva i učinit će sve da dođe do onog što želi. Blanka ima svoje razloge zašto je takva. Inspiraciju za ovaj lik našla sam u ljudima oko sebe, onima koje poznajem i ne poznajem, ali i iz životnih situacija. Obožavam promatrati ljude iz svoje okoline", otkriva Rizvić.

Povratku u nove poslovne pobjede prethodio je odmor, koji je Arija i ove godine tradicionalno provela sa svojim dečkom Markom Vargekom. "Ovo ljeto odlučili smo nigdje ne putovati, već smo bili u vikendici pored Rijeke te tri dana na Pagu. Trebao nam je potpuni odmor, bez paljenja automobila - samo kupanje u moru, fina hrana i puno spavanja. A i zaželjela sam se rodnog kraja - Kvarnera, obitelji i prijatelja pa smo puno vremena proveli i s njima, što je neprocjenjivo", priča Arija.

Iako ljeto nisu proveli na putovanju, Arija i Marko jako vole putovati te im je plan obići što više zemalja i upoznati što više kultura svijeta. "Ove godine već smo putovali u Dubai i Istanbul, a zimske praznike planiramo provesti u toplijim krajevima. Najljepše zajedničko putovanje definitivno je bila Sevilla. U taj grad smo se zaljubili i vratit ćemo mu se. Plan je obići i cijelu Andaluziju i vidjeti svako selo i grad. Plan i želja su i New York te Rio de Janeiro", zaključila je glumica.

