Vrsaljkova partnerica ima kroničnu upalnu bolest crijeva: 'Mogu dati neki iskusan savjet o ovoj bolesti'

Nedavno je lijepa emotivna partnerica umirovljenog nogometnog reprezentativca Šime Vrsaljka, majka njegovo dvoje djece i dizajnerica Kaja Vidmar objavila rijetke nove, neodoljive i predivne trenutke s partnerom i djecom. Naime, lijepa Kaja objavila je niz rijetkih fotografija, na prvoj fotografiji pozira sa Šimom, dok u naručju on drži njihova nedavno rođenog sinčića. Također, tu se pronašla i fotografija njihove predivne kćerkice Viktorije, baš kao i njihova solo fotografija. Sljedeća fotografija u nizu prikazuje Šimu kako šeće sa starijim sinom Brunom iz prvog braka te kćerkicom Viktorijom. Na objavi je zabranila komentiranje fotografija, a dodala je i nekoliko emotikona srca u opisu objave.

Ako se prisjetimo, emotivna partnerica Šime Vrsaljka po prvi put za hrvatske medije progovorila je u kolovozu 2022. godine za časopis Story te otkrila detalje njihova odnosa. No, ono što malo tko zna je da Kaja ima zdravstvenu dijagnozu - Crohnovu bolest, odnosno kroničnu upalnu bolest crijeva. S obzirom na to da je javna osoba, i u tom je intervjuu govorila o bolesti kako bi podignula svijest. - Općenito, mislim da ljudi koji su javno eksponirani mogu koristiti svoj imidž za dobrobit drugih. Uz rad, javno priznanje stiglo mi je već s 13 godina. Od tada sam se uvijek trudila odgovoriti ljudima na najbolji mogući način. Inače, sa svojih 27 godina već sam doživjela puno životnih prekretnica pa mogu reći da, bez obzira na svoju mladost, mogu dati neki iskusan savjet i podijeliti svoje mišljenje o Croh­novoj bolesti, koja mi je danas bolje, hvala Bogu, ili autoimunoj bolesti štitnjače Hashimoto s kojom živim - priznala je lijepa Slovenka i majka dvoje djece, kćerkice Viktorije i sinčića kojemu još uvijek nisu otkrili ime.

Osim toga, o povezanosti s jednim od naših najboljih vatrenih svih vremena govorila je u istom intervjuu. - Nisam vjerovala da postoji ljubav na prvi pogled dok nisam upoznala Šimu. Ja kažem da je to bila sudbina. Iste smo energije, sličnih karaktera, sve nas to jako veže - kazala je te otkrila kakav je Šime kao otac. - Šime je otac za kojeg su njegova djeca jako vezana. Daje im ljubav, sreću i veselje, među njima se vidi posebna veza. Kad se igra s njima, postaje mali dječak. Svaki put kada Bruno dođe u našu kuću, imamo igru 24 sata dnevno. Njegova dječja soba je uvijek puna smijeha i zabave. Ponosna sam na Šimu, stvarno me iznenadio kako dobro zna postupati i s tek rođenom bebom - priznala je Kaja koja uživa u majčinstvu. Inače, Kaja je dizajnerica i vlasnica modnog brenda Clue koji je trenutno na pauzi zbog obaveza s djecom i zato što se posvetila obiteljskom životu.

Podsjetimo, u lipnju prošle godine Kaja je za Gloriju otkrila kako je u drugom stanju te da Šime i ona čekaju još jedno dijete - sinčića. - Osjećam se potpuno drugačije nego u prvoj trudnoći. Svaka trudnoća je zaista posebna za sebe. Koliko ima umora i mučnine, toliko je i radosti u obitelji i sretnog iščekivanja, a braci se posebno vesele Viktorija i Bruno. Sve je spremno za našeg novog člana koji će mnogo toga ‘naslijediti‘ od Viktorije jer razlika među njima neće biti velika. Jedva čekamo zagrliti ga - kazala je 29-godišnja Slovenka.

