Voditeljica 'Ljubav je na selu' otkriva detalje o novoj sezoni: Najdraže mi je kad me zaljubljeni farmer pozove na svadbu

Nova voditeljica RTL-ova showa “Ljubav je na selu” Anita Martinović prošle je sezone zamijenila mnogima omiljenu Marijanu Batinić, a to joj, kaže, nije bilo lako jer je Marijana “jedna i jedinstvena”. Ali, ako je suditi prema komentarima na društvenim mrežama, Anita se itekako dobro snašla.

Anita je sada otkrila što misli o novoj sezoni.

- Nova sezona bit će jako zanimljiva i uzbudljiva, farmeri su željni ljubavi i pažnje, i u skladu s tim, naravno, proživljavaju i doživljavaju svakakve anegdote u potrazi za onom pravom, dok su kandidatkinje jedno šaroliko i raznovrsno društvance različitih tipova žena što je cijelu ovu avanturu učinilo još veselijom - rekla je za RTL.hr i nastavila:

- Ne mogu baš puno otkrivati, ali biti će to jako zanimljivo pratiti. Imamo i ove sezone "ponavljačica" koje su s novim farmerima pokušale pronaći ljubav, a jesu li u tome napokon uspjele - e to ćete morati gledati!

Rekla je i da je ostala u kontaktu s nekim ljudima iz sezone.

- Ostala sam u kontaktu s nekim ljudima iz sezone, čestitamo si rođendane i blagdane, i drago mi je za reći da znam dobiti i pozivnice na svadbe, krštenja… To je baš lijepo - priznaje voditeljica.

Dodala je i da joj je najdraži dio vođenja showa 'Ljubav je na selu' kad je zaljubljeni farmer zove na svadbu.

- Najdraži dio svega ovoga je kad me veseo i zaljubljeni farmer nazove kako bi me pozvao na svadbu. Ljubav je najljepši pokretač i kad se tako stvari poslože - svi smo jako sretni i uzbuđeni jer imamo stvarnu potvrdu da radimo dobru stvar. A to je najveća nagrada - zaključila je.

