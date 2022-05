Burno finale 'Gospodina Savršenog'! Janet, Ksenija i Olivera u svađi zbog Only Fansa: 'Molila si da ti ga otvorim'

U petak navečer u showu ''Gospodin Savršeni'' pojavile su djevojke iz treće sezone, a imale su priliku razgovarati s voditeljicom Antonijom Blaće. Među prvima je bila Olivera koja je u jednom trenutku otkrila kako su ona i Ksenija sve do nedavno komunicirale, a potom je otkrila i razlog svađe.

- Janet i Ksenija su uvjeravale kako sam ja glupa jer kačim provokativne slike na Instagram. Moja stvar je da ću ja staviti golu sliku na Instagram, to ne znači da ja trebam otvoriti Only Fans, tko voli neka izvoli. Imaš pravo da mi se smiješ i rugaš, ali onda se čudiš da te nisam pozdravila- rekla je Olivera, a Ksenija joj nije ostala dužna.

- Ja se uopće neću svađati s njom, što se tiče Instagrama, to je djevojka koja me zamolila da joj otvorim Only Fans- rekla je Ksenija, a potom su izvadile mobitele kako bi pokazale što se kome pisalo.

- Meni je smiješno da djevojka koja izlazi s muškarcima od 70 godina priča o Only Fansu, mene nitko ne dira - rekla je Ksenija, a na pitanje odakle joj to kratko je odgovorila da je ''čula takve informacije.

Foto: RTL

Nakon rasprave o Only Fansu, posvađale su i oko toga koja od djevojaka ima više pratitelja na Instagramu.

-Mene tuđa mišljenja ne diraju- kratko je poručila Janet te dodala kako je ona samoj sebi najbitnija.

Podsjetimo, u finalu ''Gospodina Savršenog'' Toni je rekao Stankici da je ona prava žena za njega te kako je njemu njihova ljubavna priča od početka savršena.

-Ti si savršena žena u koju sam se zaljubio do ušiju i bez koje više jednostavno ne mogu zamisliti život! Moje srce pripada tebi i naša priča počinje sada. Ovo je više od onoga po što sam došao i ja sam najsretniji čovjek- rekao je Toni svojoj odabranici, a potom joj je posljednji joj put dao ružu i strastveno su se poljubili.

Nakon završene emisije Toni i Stankica oglasili su se na društvenim mrežama. Savršeni je objavio fotografiju njihovog zagrljaja, dok je Stankica uz video sa zajedničkim fotografijama objavila stihove pjesme Đorđa Balaševića ''Provincijalka''.

