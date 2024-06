Voditelji 'RTL-a Danas' usred emisije napustili studio, evo i koji je razlog takvom potezu

Središnje informativne emisije emitiraju se uživo, a tijekom njih obično se događaju različite neobične situacije u kojima se voditelji moraju snaći. Neki do njih to čine više, dok drugi manje spretno, a kako bi najavili jedno događanje voditelji 'RTL Danasa' upravo su se odlučili za jedan ovakav podvig. Tomislav Jelinčić i Ana Brdarić Boljat u jučerašnjoj su emisiji u jednom trenutku ustali i napustili studio te time iznenadili svoje gledatelje. Ovaj neuobičajen potez napravili su kako bi pozvali gledatelje da im se pridruže na Danima otvorenih vrata RTL-a. Ana i Tomislav proveli su gledatelji kroz šetnju RTL-om i tako najavili da povodom 20 godina postojanja ove televizije u Hrvatskoj održavaju prve Dane otvorenih vrata RTL-a te pozivaju gledatelje da se prijave kako bi im pokazali kako nastaje tv program koji svakodnevno gledaju i s kojim svakodnevno ulaze u domove gledatelja.

"Prije nego dođete k nama, vrijeme je da vam pokažemo televiziju iza kulisa", rekla je Ana, a potom su oboje ustali i krenuli šetati studijom te hodnicima RTL-a objašnjavajući gledateljima koje će sve prostorije moći vidjeti te koje sve dijelove nastajanja emisije će im pokazati. Ana se osvrnula i na anegdote o kojima se često govori. "Sam finiš naše emisije. Polako se približavamo mjestu gdje nastaje naša emisija. Tamo ljudi moraju biti 100 posto koncentrirani. Sigurno imaju mnoge anegdote uz nas voditelje i to što mi radimo dok vi gledate naše priče", rekla je te su potom ušli u režiju i pozdravili urednicu. "Ona nije znala da mi danas izlazimo iz studija. Malo smo ju iznenadili, ali to je čar televizije", dodala je Ana, a potom su se vratili u studio i poručili da se vesele Danu otvorenih vrata.

Inače, prije nekog vremena imali smo prilike vidjeti i kako izgleda razgovor između voditelja tijekom reklama, a to su pokazali Jelinčić i Ivana Brkić Tomljenović. U videu koji je objavljen na službenoj Instagram stranici RTL-ova portala Danas.hr Jelinčić je upitao kolegicu zna li što je glazbenik Marko Perković Thompson odgovorio kada su ga pitali kako komentira to da je jedna od najvećih hrvatskih zvijezda. Brkić Tomljenović mu je odgovorila kako joj je to već jednom ispričao, ali je zaboravila. I prije nego što je voditelj mogao odgovoriti, producenti su ih prekinuli i obavijestili da je "pauza" gotova te da se uskoro vraćaju u eter.

