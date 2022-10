Vodio sam emisiju koja se samo jedan dan zvala 'Rat za slobodu', već drugi dan zvao je predsjednik Tuđman

Jedan od najprepoznatljivijih voditelja Hrvatske televizije, 68-godišnji Branko Uvodić, inače ponosni dvostruki djed, ovih dana očekuje vijest o nastavku snimanja serijala "Lijepom našom" koji ga je na neki način obilježio zadnjih četvrt stoljeća. Uhvatio sam ga u, kako kaže, njegovu radnom kabinetu u zagrebačkim Dugavama:



"Čekam razgovor s odgovornima s HRT-a jer sam zamolio da mi daju nekoga tko bi nakon godinu do godinu i pol dana nastavio voditi emisiju. Osim toga, serijal ne može krenuti odmah jer nije ušao u proračun, pa se nadam da bi snimanja krenula na zimu, dakle nakon Nove godine. Bilo je pokušaja da bismo emisiju radili u studiju, ali to ne bi bilo to. Jer javna bi televizija trebala informirati iz svih krajeva Hrvatske, ljudi plaćaju pristojbu i red je da ih posjetimo i posvetimo im pozornost. Naime, ljudima to jako puno znači, vidjeli ste da su svuda dvorane bile prepune, da je to bio događaj godine, desetljeća pa i stoljeća za neka mjesta u kojima bi serijal 'Lijepom našom' gostovao."