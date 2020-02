Marijana Batinić prvi put progovorila o neuspjeloj prosidbi: 'Riskirala sam i odbila'

Najdugovječnija RTL-ova emisija “Ljubav je na selu” tijekom jedanaest godina prikazivanja spojila je brojne parove, a većini tih ljubavi svjedočila je njezina voditeljica Marijana Batinić.

Ena je putovala s njom

Od 9. veljače počinje 12. sezona, koja je ujedno i jubilarna, 10. sezona za Marijanu Batinić, a u povodu toga Marijana se prisjetila koliko se njezin privatni život promijenio tijekom tog desetljeća.

– U prvoj sezoni koju sam vodila odmah sam na stol dobila ponudu za brak. Daleko je to bilo od romantične prosidbe. Farmer koji nije dobio dovoljan broj pisama zaključio je da bismo on i ja bili idealan par i predložio mi da uhvatim taj zadnji vlak. Riskirala sam i odbila – prisjetila se Marijana zgode po kojoj pamti prvu sezonu. Tijekom druge sezone showa i Marijanu je pogodila Amorova strelica i zaljubila se u Mateja Pašalića. Nakon godinu dana veze, to jest tijekom treće sezone showa, započeli su zajednički život, a u četvrtoj sezoni Marijana je trudna snimala emisije i obilazila cijelu Hrvatsku.

– Kao trudnica nisam mogla podnijeti miris mesa i suhomesnatih proizvoda, a kamo god bih došla, vadili su na stol pršut, čvarke, domaće kobasice… – priča nam voditeljica. Tijekom pete sezone showa, Marijana se udala, rodila kćer Enu i ubrzo nakon tih velikih životnih događaja nastavila je snimanje.

– U petoj sezoni sam se udala i rodila, a ubrzo su i Ena i moja svekrva putovale sa mnom po selima – kaže Marijana dodajući kako je kći s njom kao beba provodila puno vremena na snimanju i kao mala obišla je cijelu Istru i Dalmaciju.

– Sad sam već zabrinuta jer drugu polovicu mandata nisam napravila nijednu veću promjenu. Ovo je zazvučalo kao da sam političar! Moram raditi na tome. Ali zato se mogu pohvaliti zahvalnicom Udruge dalmatinskih samaca za doprinos demografskoj obnovi – kroz smijeh će Marijana.

Usporedno s jubilarnom sezonom, Marijana je imala i dosta povoda za slavlje.

– Početkom siječnja Matej i ja proslavili smo petu godišnjicu braka, a već sljedeći mjesec naša će Ena dobiti još jednu svjećicu na torti. Proslavit će peti rođendan – veselo kaže Marijana.

Farmeri s četiri kontinenta

Tijekom 11 sezona te emisije sklopljeno je 13 brakova i rođeno 17 djece, a tijekom zadnje sezone ljubav se rađala na čak četiri kontinenta. Tada su u showu ljubav tražili farmeri hrvatskih korijena iz Sjeverne Amerike, Europe, Australije i Južne Amerike! Tijekom deset sezona, Marijana Batinić je s ekipom showa prošla oko 300.000 kilometara po Lijepoj Našoj, a u jednom je danu prešla i rekordnih 1600 kilometara, pa joj je automobil često bio i ured s obzirom na to koliko je vremena provodila na putovanju.

– Kad se osvrnem na proteklih deset sezona, doista mogu biti zadovoljna i poslovno i privatno. Zahvalna sam na svemu što mi je život donio – zadovoljno je zaključila Marijana.