Violeta iz 'Boljeg života' drastično promijenila imidž, fanovi ne vjeruju: 'Otišao je dio našeg djetinjstva'

Lidija Vukićević (58), glumica koju hrvatska publika najbolje zna po ulozi Violete Popadić u seriji "Bolji život", na Instagramu je objavila kako je potpuno promijenila imidž. Lidiju su godinama svi znali po dugačkoj i kovrčavoj kosi, a sada ima ravnu kosu i crvene pramenove.

- Svjetski stručnjak i umjetnik kolorita i frizura koji predaje u preko 80 svjetskih država u svijetu. Osobni frizer velikog Gadafija konačno radi mi o glavi, napisala je Lidija pokraj fotografije koja je dobila više od 17 tisuća lajkova. Uslijdili su i brojni oduševljeni komentari Lidijinih pratitelja.

Foto: Instagram

- S ovom frizurom je nestao i dio našeg djetinjstva, napisao joj je jedan obožavatelj. Glumica je nedavno za srpski Story pričala o svom ljubavnom životu i mlađem partneru.

- Mlađi partner mi je unio novu radost. Bio mi je potreban netko sličan meni, ne vjerujem u ono da se suprotnosti privlače. Meni ne treba smirivanje, već da me partner prati na mojoj valnoj dužini. Tko god me pokušao spustiti na zemlju, sam je završio spušten, niže od mene - rekla je 58-godišnja Lidija u intervju. Njezin novi dečko 15 je godina mlađi od nje.

- Klasični sam emotivac, ali emocije moraju biti dobro vođene. Tek nedavno sam shvatila da me mnogi vide kao socijalnu ustanovu, jer znam slušati i empatična sam što se na kraju negativno odrazi na mene. Odlučila sam napraviti selekcija za koga ću biti takva - ispričala je u intervju. Nedavno je prepričala i jednu zgodu iz Sarajeva kada je konobarica u kafiću u kojem je bila sa svojim društvom pitala Lidiju: Jeste li vi kćer Lidije Vukićević?. Glumicu je to nasmijalo i rekla joj je kako je ona Lidija Vukićević, ali konobarica nije vjerovala. Tek kad joj je Lidija pokazala svoju osobnu iskaznicu uvjerila se kako je to zbilja ona i pohvalila je njezin mladoliki izgled.

